Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ο επίτροπος της ΕΕ ζήτησε εμβολιαστική εκστρατεία -Τσιάρας: Πρώτα επιστημονική τεκμηρίωση - iefimerida.gr

Η πορεία της ζωονόσου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας, Όλιβερ Βάρχελι στις Βρυξέλλες.

Ο Επίτροπος έθεσε το ενδεχόμενο εμβολιαστικής εκστρατείας, με τον κ. Τσιάρα από την πλευρά του να ζητάει να υπάρξει πλήρης και αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση ώστε να διαφυλαχθεί τόσο η υγειονομική ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου όσο και το εξαγωγικό καθεστώς της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας συναντήθηκε σήμερα με τον Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα υγείας και ευημερίας των ζώων, Όλιβερ Βάρχελι.

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, ο οποίος βρέθηκε στις Βρυξέλλες με αφορμή το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, αναφέρει τα εξής για τη συνάντηση:

«Σήμερα είχα μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Βάρχελι σχετικά με θέματα υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων. Υπογραμμίσαμε ότι όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται σταθερά σε ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία. Συμφωνήσαμε επίσης για τη σημασία της ενίσχυσης της επιτήρησης, της πρόληψης και της ταχείας αντίδρασης μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ ΜΠΕ