Ερωτήματα και για τον υφυπουργό Ν. Τσάφο: Φέρεται να έχει ομόλογα της ExxonMobil, ενώ εποπτεύει τις εξορύξεις

Για δημοσιεύματα σχετικά με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Τσάφο και επενδύσεις τόσο στην ExxonMobil όσο και σε εταιρεία που σχετίζεται με τον σχεδιαζόμενο κάθετο διάδρομο της Τουρκίας ρωτήθηκε ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Πρόσωπο με Πρόσωπο» όπου απάντησε για την υπόθεση Τσαβδαρίδη, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα πολύ σοβαρό θέμα».

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Στην συνέχεια ο Νίκος Χατζηνικολάου ζήτησε από τον γραμματέα της ΝΔ να σχολιάσει δημοσιεύματα που αφορούν τον υφυπουργό Ενέργειας Νικόλαο Τσάφο σχετικά με επενδύσεις του στην ExxonMobil. Σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες που κατέθεσε ο κ. Τσάφος φαίνεται να κατέχει ομόλογα της ExxonMobil αξίας 14.722 ευρώ. Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει στις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε πολιτική θέση που εποπτεύει την εν λόγω διαδικασία. Επίσης, ο κ. Κυρανάκης ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο αν ο κ. Τσάφος έχει επενδύσει σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο πρότζεκτ του κάθετου Διαδρόμου στην Τουρκία.

«Δεν γνωρίζω το δημοσίευμα. Να τα δούμε όλα, όλα να διερευνηθούν και να συζητηθούν. Με χαρά να το συζητήσω. Εγώ πάντα, και στις δύσκολες συζητήσεις, είμαι παρών» τόνισε ο γραμματέας της ΝΔ.