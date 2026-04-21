Τσάφος: Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη από ελλείψεις καυσίμων -Θα ληφθούν επιπλέον μέτρα στήριξης, αν χρειαστούν - iefimerida.gr

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1 FM σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις που έχει στη χώρα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης επιπλέον μέτρων, αν χρειαστούν.

Μιλώντας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα «Πρώτο Πρωινό» και αρχικά σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν η παράταση του πολέμου έχει ξεπεράσει το 1ο στάδιο, ο Νίκος Τσάφος απάντησε: «Ναι, είμαστε σε σημείο αναμονής και σταθερότητας. Στην αρχή είχαμε πολλές αυξήσεις και μετά μια σταθεροποίηση, η οποία όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι εν αναμονή των γεγονότων, ότι δεν αντικατοπτρίζει πραγματικά έναν εφησυχασμό, αλλά αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα που υπάρχει στο πεδίο. Ότι αν παραμείνει η εκεχειρία, αν σταθεροποιηθούν τα πράγματα, τότε πάμε σε μια περίοδο αποκλιμάκωσης, αλλά κάθε μέρα μπορεί κάτι να γίνει και τα πράγματα να χειροτερέψουν και οι τιμές να ανέβουν, οπότε εκεί είμαστε στη διεθνή αγορά».

Ωστόσο, σχετικά με τη βενζίνη, όπως ανέφερε, σημειώθηκε μικρή μείωση στην τιμή, καθώς τώρα η βενζίνη είναι στα 2,03€. «Στο diesel είχαμε δει μεγαλύτερη αύξηση, καθώς τώρα είμαστε στο 1,95€. Έχουμε και το fuel pass, έχουμε αποκλιμάκωση», είπε και πρόσθεσε: «Στο diesel είχαμε δει τη μεγαλύτερη αύξηση, τώρα έχουμε σχεδόν 17 λεπτά μείωση. Προφανώς εκεί η επιδότηση που έχουμε δώσει στο diesel έχει κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, άρα έχουμε κι εκεί μια αποκλιμάκωση».

Ρεύμα



Όσον αφορά τη χονδρική τιμή του ρεύματος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε:«Αυτή τη στιγμή η χονδρική τιμή ρεύματος στο ελληνικό σύστημα είναι στα 93€, 109€ είχαμε τον Ιανουάριο, άρα έχουμε φθηνότερη τιμή από τον Ιανουάριο. Πέρυσι τον Απρίλιο είχαμε 89 και φέτος έχουμε 93, δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση στη χοντρική τιμή στο ρεύμα και βασικός λόγος είναι οι ΑΠΕ. Παράγουμε πάρα πολύ ρεύμα από ΑΠΕ, είμαστε εξαγωγικοί, έχουμε χαμηλότερες τιμές από αρκετές χώρες σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και αυτό μας προστατεύει από τις χειρότερες συνέπειες του πολέμου».

Και συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε μια χώρα που είναι καλά θωρακισμένη. Τα διυλιστήριά μας είναι εξαγωγικά, άρα έχουν επάρκεια. Αυτό που παράγουν τα διυλιστήριά μας καλύπτει πλήρως την εγχώρια αγορά και το εξάγουμε, άρα εμείς στη χώρα δεν βλέπουμε θέμα επάρκειας με την έννοια της ικανότητάς μας να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει θέμα, διότι στο diesel και στο αεροπορικό καύσιμο εισάγουμε ως Ευρώπη, δηλαδή δεν καλύπτουμε όλες τις ανάγκες από τα εγχώρια διυλιστήρια και ειδικά στο αεροπορικό καύσιμα εισάγαγε πάρα πολύ από τη Μέση Ανατολή, το οποίο αυτό έχει διαταραχθεί πάρα πολύ. Άρα σε επίπεδο Ευρώπης υπάρχει μια ανησυχία, ειδικά για το diesel και τα αεροπορικά καύσιμα».

Επάρκεια καυσίμων



Αναφορικά με την επάρκεια καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισήμανε ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην εικόνα της Ευρώπης και σε αυτήν της χώρας μας. Όπως εξήγησε, η Ευρώπη έχει θέμα, ωστόσο στην Ελλάδα τα διυλιστήρια είναι εξαγωγικά. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «diesel και αεροπορικά καύσιμα εισάγαμε ως Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή και αυτό λόγω του πολέμου έχει διαταραχθεί».

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν θα καθηλώνονται αεροσκάφη, ο Νίκος Τσάφος επεσήμανε ότι υπάρχει ήδη μείωση στις πτήσεις και θα δούμε πού θα ισορροπήσει η αγορά. Όπως είπε, «περιμένουμε να δούμε πού θα ισορροπήσει η αγορά, αλλά είναι σαφές ότι ειδικά στο diesel και στο αεροπορικό καύσιμο έχουμε δει πολύ σημαντικές ανατιμήσεις και προφανώς όλοι οι καταναλωτές προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους με βάση τις νέες τιμές. Δηλαδή, αν ανέβουν οι τιμές των εισιτηρίων, αυτό θα έχει επίπτωση στην κατανάλωση». Και πρόσθεσε: «Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το βασικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε είναι τα δημοσιονομικά πλαίσια της χώρας και το τι μπορούμε να κάνουμε και από άποψη δημοσιονομικού χώρου αλλά και από άποψη των κανόνων που θέτει η ΕΕ για το πώς μπορείς να ξοδεύεις χρήματα. Κοιτάζουμε τα πάντα συνέχεια, γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ειδικά στη βενζίνη και στο diesel έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες κινήσεις, που έχουν απτό αποτύπωμα στις τιμές, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και επιχειρηματολογούμε και μέσα στην Ευρώπη για τα εργαλεία τα οποία θα ήταν χρήσιμα σε εμάς για να μπορέσουμε να πάρουμε επιπλέον μέτρα, αν αυτά χρειαστούν».

Τιμή βενζίνης



Σε επισήμανση του δημοσιογράφου ότι όλες οι χώρες έχουν φθηνότερη τιμή βενζίνης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι «υπάρχει διαχωρισμός σε τιμή πριν και μετά τον φόρο. Αυτό παίζει ρόλο. Είμαστε κάτω από τον μέσο φόρο στην Ευρώπη, λόγω φόρου ανεβαίνει η τιμή. Η φορολογική πολιτική παίζει ρόλο».

Ανοιχτό το ζήτημα της μείωσης φόρων κατανάλωσης



Στη συνέχεια, σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με την εργαλειοθήκη της Κομισιόν και το κατά πόσο είναι ανοιχτό το ζήτημα της μείωσης φόρων κατανάλωσης, είπε: «Εμείς κινούμαστε στα δημοσιονομικά πλαίσια της χώρας. Θα ληφθούν επιπλέον μέτρα, αν χρειαστούν».

Παράταση υφιστάμενων μέτρων ή λήψη νέων μέτρων



Καταλήγοντας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με ενδεχόμενη παράτηση των υφιστάμενων μέτρων ή λήψη νέων μέτρων για την ακρίβεια στην αγορά ενέργειας, τόνισε ότι «είναι ξεκάθαρη η θέση της κυβέρνησης. Θα σταθούμε δίπλα στους πολίτες. Όταν είμαστε έτοιμοι για τις ανακοινώσεις, θα τις ακούσετε. Το diesel μας απασχολεί περισσότερο. Στο ρεύμα δεν είδαμε σημαντική αύξηση, στη βενζίνη όχι τόσο μεγάλη. Η δουλειά μου είναι να σκέφτομαι όλα τα σενάρια και να είμαστε έτοιμοι».