Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία Πιερρακάκη για τους δανειολήπτες -Την Τετάρτη ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις - iefimerida.gr

Παρέμβαση υπέρ των οφειλετών που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά και αύξηση του προστίμου έως 5 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers κατέθεσε αργά το βράδυ το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, προβλέπεται ότι το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων της ρυθμιζόμενης οφειλής καθορίζεται σε 3% ετησίως, σταθερό για το σύνολο της διάρκειας της ρύθμισης, εφόσον ο οφειλέτης είτε πληροί τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη είτε χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμος οφειλέτης.

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Το επιτόκιο αυτό αφορά τις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίες καταρτίζονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και ισχύει για καταβολές από την 1η.12.2026 και εφεξής, και καταλαμβάνει και ισχύουσες συμβάσεις αναδιάρθρωσης.

Όπως αναφέρεται, ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται με μελλοντικές καταβολές.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι το ανώτατο ύψος των διοικητικών χρηματικών προστίμων που δύναται να επιβάλλονται στους διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, από 500.000 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα.