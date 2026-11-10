 Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος στα σταθερά - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος στα σταθερά

Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος στα σταθερά φέρνει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ.

Σε σχετική ανακοίνωση για την τροπολογία που επεξεργάστηκε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης και ο τομέας Ενέργειας σημειώνεται πως «δίνει απάντηση σε ένα καίριο πρόβλημα που επιβαρύνει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά: το τεχνητά υψηλό κόστος ρεύματος που προκαλεί η παραμονή τους στα κυμαινόμενα (''πράσινα'') τιμολόγια» και συνεχίζει:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2023, η πολιτεία μετέφερε αυτόματα εκατομμύρια καταναλωτές στο «πράσινο» τιμολόγιο. Σήμερα, η αδράνεια αυτή εγκλωβίζει πάνω από το 50% των νοικοκυριών σε ένα κυμαινόμενο προϊόν, το οποίο τον Νοέμβριο του 2026 έφτασε τα 28 λεπτά/kWh (αύξηση 33% σε έναν μόλις μήνα). Την ίδια στιγμή, τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια της αγοράς κυμαίνονται γύρω στα 14–15 λεπτά/kWh.
Αποτέλεσμα; Ένα νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 400 kWh πληρώνει στο πράσινο τιμολόγιο σχεδόν διπλάσια χρήματα (118€ έναντι 64€) για την ίδια ακριβώς ενέργεια.

Η Λύση: Αυτόματη Προστασία χωρίς Εγκλωβισμό

Η τροπολογία αντιστρέφει τον μηχανισμό προεπιλογής προς όφελος του καταναλωτή:

• Αυτόματη μετάπτωση στο φθηνότερο «μπλε»: Μεταφέρει αυτόματα στο οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή όσους βρέθηκαν στο πράσινο χωρίς δική τους αίτηση.
• Πλήρης ελευθερία επιλογής: Ο καταναλωτής ενημερώνεται εγγράφως 30 ημέρες πριν. Μπορεί να αρνηθεί τη μετάβαση με ένα απλό τηλεφώνημα, ενώ διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς καμία ποινή για 60 ημέρες μετά.
• Διαφάνεια για όλους: Για όσους επιλέξουν να παραμείνουν σε κυμαινόμενο (ή βρίσκονται σε «κίτρινο»), ο λογαριασμός θα αναγράφει υποχρεωτικά πόσο θα πλήρωναν αν είχαν σταθερό τιμολόγιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος, καθώς δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, δεν απαιτούνται κρατικές επιδοτήσεις ή δημόσια δαπάνη. Η μετάβαση γίνεται στις τιμές που οι ίδιοι οι πάροχοι προσφέρουν ήδη στην ελεύθερη αγορά. Επίσης, η σταδιακή εφαρμογή διασφαλίζει την ομαλή αντιστάθμιση κινδύνου από τους παρόχους, αφού η μετάβαση μπορεί να γίνει σε 3 φάσεις, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις υψηλές καταναλώσεις».

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