«Πράσινο» φως από την Επιτροπή Δεοντολογίας για την τριπλή άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εν μέσω έντασης -«Πολιτική δίωξη» είπε η ίδια - iefimerida.gr

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα όσα διαδραματίστηκαν στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ της ίδιας, αστυνομικών και μιας δικαστικής γραμματέως εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τάχθηκαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

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Κατά την εξ αναβολής συνεδρίαση η Επιτροπή Δεοντολογίας κλήθηκε να εξετάσει τις υποθέσεις που αφορούν φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών. Μεταξύ αυτών και η κατηγορία περί βιντεοσκόπησης.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «κατασκευασμένες» δικογραφίες και «καθαρά πολιτική δίωξη».

«Είναι στημένες οι διαδικασίες. Προφανώς και αντιλέγω στη διαδικασία. Πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια της ΝΔ να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών και να ποινικοποιήσει τη δράση όσων κάνουν αποκαλύψεις. Σήμερα είδαμε ξανά κακοποιητική συμπεριφορά από ένα Boy’s Club που φέρεται στις γυναίκες σαν σκουπίδια», είπε μεταξύ άλλων.

Νέος γύρος αντιπαράθεσης Κωνσταντοπούλου με προεδρείο και ΝΔ

Σε μια συνεδρίαση που η ένταση χτύπησε «κόκκινο», η Ζωή Κωνσταντοπούλου για άλλη μια φορά τα «έβαλε» με το προεδρείο και τους βουλευτές της πλειοψηφίας.

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Με τις φωνές της να ακούγονται έξω από την αίθουσα στους διαδρόμους της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «θρασύδειλα υποκείμενα», ενώ τους κατηγόρησε για «νταϊλίκια» και «κακοποίηση».

Είχε υποβάλει προηγουμένως αιτήματα εξαίρεσης από τη συνεδρίαση για τους Γιώργο Γεωργαντά, Νότη Μηταράκη και Δημήτρη Καιρίδη, τα οποία σύμφωνα με το προεδρείο «δεν προβλέπονται».

Άλλο σημείο τριβής αποτέλεσε και ο χρόνος που δόθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου προκειμένου να αναπτύξει τα επιχειρήματά της.

Τον τελικό λόγο θα έχει η Ολομέλεια η οποία θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση είχε αναβληθεί δύο φορές μετά από σχετικά αιτήματα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.