Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στην Αθήνα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών - iefimerida.gr

Η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πραγματοποιήθηκε σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα, σε επίπεδο επικεφαλής αμυντικής πολιτικής και ανώτατων υπηρεσιακών παραγόντων των τριών υπουργείων Άμυνας.

Οι τρεις πλευρές επαναβεβαίωσαν ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, αγνοεί τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει κοινή θέση των τριών χωρών για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι τρεις πλευρές υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη τήρησης του δικαίου της θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στο εθιμικό διεθνές δίκαιο.

Στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία



Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην Κυπριακή Δημοκρατία, με τα υπουργεία Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ να επαναβεβαιώνουν την υποστήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο.

Οι τρεις χώρες τόνισαν ότι καμία χώρα της περιοχής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο για ενέργειες που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη αποτροπής δραστηριοτήτων που υπονομεύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αμυντική βιομηχανία, κοινή παραγωγή



Στο επιχειρησιακό και βιομηχανικό σκέλος της συνάντησης, οι τρεις πλευρές εξέτασαν τρόπους μετατροπής των κοινών στρατηγικών τους συμφερόντων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αμυντικής συνεργασίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των τριών χωρών, στη διερεύνηση δυνατοτήτων κοινής ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών συστημάτων και στην ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η σύσταση τριμερούς ομάδας εργασίας για την αμυντική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση των κοινών δυνατοτήτων, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής βάσης της αμυντικής εταιρικής σχέσης.

Θαλάσσια ασφάλεια



Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφιερώθηκε στη θαλάσσια ασφάλεια και στην προστασία των κρίσιμων υποδομών της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ασφάλεια των ενεργειακών διαδρομών και των θαλάσσιων μεταφορών.

Οι τρεις χώρες ανέδειξαν την ενεργειακή συνεργασία ως βασικό παράγοντα περιφερειακής σταθερότητας και ανθεκτικότητας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισής της κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στην προστασία των ζωτικής σημασίας θαλάσσιων οδών και στη διασφάλιση των ενεργειακών υποδομών που συνδέουν την Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Όπως υπογράμμισαν τα τρία υπουργεία Άμυνας, η τριμερής εταιρική σχέση στηρίζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες και συμπληρωματικά στρατηγικά συμφέροντα, αποτελώντας πλαίσιο στρατηγικού συντονισμού και περιφερειακής συνεργασίας.

Κοινή επιδίωξη των τριών χωρών παραμένει η διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και βιώσιμης ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με βάση τον διάλογο, τη συνεργασία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Τα Υπουργεία Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ πραγματοποίησαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου, τριμερή συνάντηση στην Αθήνα, με επίκεντρο την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών και τις κοινές προκλήσεις ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι επικεφαλής αμυντικής πολιτικής των Υπουργείων Άμυνας της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, καθώς και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.

Οι πλευρές επαναβεβαίωσαν ότι η αμυντική συνεργασία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της τριμερούς εταιρικής σχέσης, στη βάση της Κοινής Διακήρυξης που υιοθετήθηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών στην Ιερουσαλήμ στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Υπενθύμισαν επίσης την πρόσκληση των ηγετών προς άλλους εταίρους με κοινές αντιλήψεις να συμμετάσχουν στο τριμερές πλαίσιο συνεργασίας.

Κατά τη συνάντηση, οι πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή και συζήτησαν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των τριών αμυντικών φορέων.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις εκτιμήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια· στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και της αμυντικής καινοτομίας· στη θαλάσσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας ζωτικής σημασίας θαλάσσιων οδών και κρίσιμων υποδομών· καθώς και στην ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστροφών και την πολιτική προστασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πλευρές διερεύνησαν δυνατότητες μετουσίωσης των κοινών στρατηγικών τους συμφερόντων σε πρακτική τριμερή συνεργασία, μέσω ανταλλαγών μεταξύ στελεχών, του προσδιορισμού κοινών πρωτοβουλιών και του τακτικού διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισαν τη σημασία της προώθησης συμπράξεων μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των χωρών τους, της διερεύνησης ευκαιριών για κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και τεχνολογική συνεργασία, καθώς και της σύστασης τριμερούς ομάδας εργασίας για την αμυντική βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών τους δυνατοτήτων, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και την ενδυνάμωση της βιομηχανικής βάσης της εταιρικής τους σχέσης στον τομέα της ασφάλειας.

Οι πλευρές τόνισαν τη σημασία της αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της τρομοκρατίας, της διάδοσης προηγμένων οπλικών συστημάτων και των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων κρατικών και μη κρατικών δρώντων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν τον συντονισμό τους για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών και την ενδυνάμωση της συλλογικής τους ανθεκτικότητας.

Οι πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της τήρησης του δικαίου της θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στο εθιμικό διεθνές δίκαιο, και του σεβασμού των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών που διέπουν τα θαλάσσια δικαιώματα και τη θαλάσσια δικαιοδοσία. Επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. Εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μονομερείς διεκδικήσεις, εξαναγκασμό, απειλές χρήσης βίας και αποσταθεροποιητική στρατιωτική ενίσχυση, τονίζοντας ότι καμία χώρα της περιοχής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο για ενέργειες που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια.

Τα τρία συμμετέχοντα Υπουργεία Άμυνας επαναβεβαίωσαν ότι το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας του Κράτους της Λιβύης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, το οποίο επικυρώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, αγνοεί τους διεθνείς κανόνες που διέπουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανέδειξαν την ενεργειακή συνεργασία ως πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ανθεκτικότητας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε απόπειρες παρεμπόδισής της κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας των κρίσιμων υποδομών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού για την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Οι πλευρές τόνισαν ότι η τριμερής εταιρική σχέση, η οποία εδράζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες και συμπληρωματικά στρατηγικά συμφέροντα, λειτουργεί ως πλατφόρμα στρατηγικού συντονισμού και ως πλαίσιο υπεύθυνης περιφερειακής δράσης. Συμβάλλει στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Τα τρία υπουργεία εξέφρασαν επίσης την κοινή τους πεποίθηση ότι η συνεργασία, ο διάλογος και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελούν τα θεμέλια για το μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου και ότι η περιοχή μπορεί να εξελιχθεί σε χώρο ασφάλειας, συνδεσιμότητας και βιώσιμης ευημερίας.