«Φρένο» στα σενάρια εκλογών, αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τονωτικές ενέσεις στην ΚΟ -Τα τρία μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βουλή - iefimerida.gr

Ο κ. Μητσοτάκης προσήλθε χθες στη Βουλή με στόχο να κλείσει ανοιχτά μέτωπα, να επουλώσει κυβερνητικές πληγές και να επιχειρήσει μία φυγή προς τα μπρος.

Σκοπός, να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην πολιτική σκακιέρα στην οποία κυριαρχούν τις τελευταίες εβδομάδες ζητήματα που προκαλούν φθορά στον ίδιο και την κυβέρνηση του.

Με τις τοποθετήσεις του έστειλε τρία μηνύματα σε διαφορετικούς αποδέκτες. Το πρώτο αφορούσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και τομές, με άξονα τη συνταγματική αναθεώρηση, που θα διορθώσουν χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις και απευθυνόταν στους πολίτες. Το δεύτερο, αφορούσε την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και ήταν η στήριξη των βουλευτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ύστερα από «έωλες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν υπολήψεις». Και το τρίτο ήταν το νέο «φρένο» στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας για να δείξει στην αντιπολίτευση ότι δεν θα ενδώσει στις πιέσεις που δέχεται.





Αντεπίθεση με συνταγματική αναθεώρηση

Γνωρίζοντας την πίεση που θα δεχόταν από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ο κ. Μητσοτάκης, επιχείρησε να μην εγκλωβιστεί σε μία στείρα αντιπαράθεση που θα αποδεικνυόταν ζημιογόνα. Αντιθέτως, πόνταρε στην παρουσίαση των προτάσεων της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση -προαναγγέλλοντας την εκκίνηση της διαδικασίας τον Μάιο- με έμφαση στις θεσμικές αλλαγές του πολιτικού συστήματος και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης για να δείξει πως σε αντίθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους του, ο ίδιος έχει συγκεκριμένη ατζέντα για μία τρίτη τετραετία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης «δεν διαθέτουν ατζέντα ούτε πρώτης τετραετίας», όπως έλεγαν συνεργάτες του. Με αυτό τον τρόπο θέλει να ξεπεράσει τη σκανδαλολογία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, την οποία συνδέει με την τοξικότητα και τη στείρα πολιτική αντιπαράθεση από την οποία απουσιάζουν οι προτάσεις για κρίσιμα ζητήματα διακυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο, πως απάντησε στις βασικές αιχμές των άλλων κομμάτων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, δεν αναφέρθηκε, όμως, καθόλου στον κ. Λαζαρίδη και την υπόθεση με το πτυχίο του.





Η παρέμβαση για την τοξικότητα σε συναισθηματικούς τόνους

Η παρουσία του στη Βουλή ήταν εμφανώς επηρεασμένος από την περιπέτεια της υγείας του στενού του συνεργάτη Γιώργου Μυλωνάκη, την οποία συνέδεσε με την τοξικότητα που καλλιεργείται στην πολιτική ζωή από συγκεκριμένα κόμματα και μέσα ενημέρωσης, Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά, σε συναισθηματικό τόνο, στα όσα προηγήθηκαν με δημοσιεύματα για τον κ. Μυλωνάκη, για τα οποία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και παρουσίασε στοιχεία που διαψεύδουν το περιεχόμενό του.





Με το βλέμμα στην ΚΟ της ΝΔ

Στα όσα είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το βλέμμα του κ. Μητσοτάκη ήταν στραμμένο περισσότερο στα έδρανα της δική του Κοινοβουλευτικής Ομάδας, παρά στην αντιπολίτευση. Η πρώτη αντίδραση μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή και οι χειρισμοί των πρώτων ημερών προκάλεσαν οξείες αντιδράσεις στους «γαλάζιους» βουλευτές και δημιούργησαν ρήγμα στις σχέσεις τους με το Μέγαρο Μαξίμου.



Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έχοντας πλήρη εικόνα για το βαρύ κλίμα που υπάρχει, ο πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του υπερασπίστηκε τους βουλευτές του. «Άλλο το ενδιαφέρον του βουλευτή για τον πολίτη που έρχεται στο γραφείο του και άλλο αποδεδειγμένη ποινική πράξη. Είναι προς τιμή των βουλευτών που ζήτησαν την άρση ασυλίας τους για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Αυτό που ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι να κάνει γρήγορα τη δουλειά της και γρήγορα να αποφασίσει ποιες υποθέσεις θα στείλει ακροατήριο και ποιες θα αρχειοθετήσει. Μόνο τότε θα δείξει την ουδετερότητά της», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.



«Οι βουλευτές σηκώνουν σταυρό»

Ενώ στην τριτολογία του είπε πως οι βουλευτές «σηκώνουν έναν σταυρό» και ρώτησε τον κ. Ανδρουλάκη αν θα ζητήσει συγγνώμη από αυτούς αν οι υποθέσεις τους αρχειοθετηθούν ή αθωωθούν, αποσπώντας το χειροκρότημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

ΚΟ στις 30 Απριλίου

Ενώ, ύστερα από επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη με τον γραμματέα της ΚΟ, Μάξιμο Χαρακόπουλο, ορίστηκε η σύγκληση της στο τέλος του μήνα με πιθανότερη ημερομηνία την 30ή Απριλίου, προκειμένου να τοποθετηθούν όλοι οι βουλευτές για τα τρέχοντα ζητήματα και να αποφορτιστεί το κλίμα που υπάρχει.