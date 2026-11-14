 Τουρνάς: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Ευάγγελος Τουρνάς
Ο Ευάγγελος Τουρνάς / Φωτογραφία: Eurokinissi

Τα βαθύτερα και ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Δήμο Φυλής, εξέφρασε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο ίδιος ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ).

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος» τονίζει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, και προσθέτει:

«Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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