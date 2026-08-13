Τουρνάς: Αντιμετωπίστηκαν 2.700 πυρκαγιές έως τώρα, οι 500 μέσα στον Αύγουστο - 286 συλλήψεις για φωτιές - iefimerida.gr

Σε 2.700 ανέρχονται οι πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, όπως τόνισε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, από τις 2.700 περισσότερες από 500 έχουν καταγραφεί μόνο μέσα στον Αύγουστο.

Την ίδια ώρα, σε 11 περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί φωτιές το προηγούμενο διάστημα παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι αυξημένος.

Τουρνάς για επόμενο τριήμερο: Αναδιάταξη δυνάμεων

Αναφερόμενος στις καιρικές συνθήκες που αναμένονται και τα επόμενα 24ωρα, ο υπουργός σημείωσε ότι «έχει γίνει αναδιάταξη δυνάμεων ώστε τα αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροδρόμια με μικρότερης έντασης ανέμους».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την αντιμετώπιση των εμπρησμών, τονίζοντας ότι «θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή με κάθε τρόπο. Από τις 2.700 πυρκαγιές έχουμε 696 εξιχνιάσεις με πρόστιμα, 285 συλλήψεις με διαδικασίες αυτοφώρου, με το 9% από τις φωτιές να εκδηλώνονται από πρόθεση».