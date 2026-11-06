Τουρκική αντι-NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Η Άγκυρα αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες - iefimerida.gr

Με την έκδοση αντι-NAVTEX απάντησε η Τουρκία στην ελληνική NAVTEX του σταθμού Ηρακλείου για την επανέναρξη των ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), επαναφέροντας τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, με την αντι-NAVTEX 1105/26, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι μέρος της περιοχής που δεσμεύεται με την ελληνική NAVTEX HA15-1411/26 εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή έχει μονομερώς δηλωθεί στον ΟΗΕ με το έγγραφο A/74/757 της 18ης Μαρτίου 2020.

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Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές ισχυρίζονται ότι δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τις συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντας την ελληνική αναγγελία «μη εξουσιοδοτημένη» και απαιτώντας οι έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές που διεκδικεί η Άγκυρα να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Η τουρκική αντίδραση έρχεται λίγες ώρες μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo».

Ωστόσο, η έκδοση αντι-NAVTEX δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην επιχειρησιακή παρεμπόδιση των εργασιών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις κινήσεις της Άγκυρας επί του πεδίου.

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Η τουρκική αντι-NAVTEX 1105/26

TURNHOS N/W : 1105/26

MEDITERRANEAN SEA

SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA15-1411/26 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.



TURKISH AUTHORITIES HAS NOT ISSUED CONSENT FOR THE RESEARCH ACTIVITY REFERRED IN UNAUTHORIZED MESSAGE IN REFERENCE.



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CANCEL THIS MESSAGE 062200Z MAR 27.