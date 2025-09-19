Φρύαξαν τα τουρκικά ΜΜΕ κατά Άδωνι: «Έλληνας υπουργός στοχοποιεί την Τουρκία, η Ελλάδα πήρε θέση υπέρ Ισραήλ» - iefimerida.gr

Επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύουν τουρκικά ΜΜΕ με αφορμή δηλώσεις του υπέρ του Ισραήλ.

Σε άρθρο στη «Μιλιέτ», το οποίο δημοσίευσε στο Χ και ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τίτλο «Έλληνας υπουργός στοχοποιεί την Τουρκία σε ζωντανή εκπομπή: Το Ισραήλ θα είναι στο πλευρό μας!», γίνεται αναφορά σε όσα υποστήριξε σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο κανάλι «One».

Η Milliyet χαρακτήρισε τις δηλώσεις Γεωργιάδη «προκλητικές», καθώς τονίζει ότι «ο Έλληνας υπουργός επαίνεσε το Ισραήλ για τις στρατιωτικές του ικανότητες και στοχοποίησε ταυτόχρονα την Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε εχθρό».

Η Milliyet υποστηρίζει ότι ο υπουργός «στόχευσε άμεσα την Τουρκία». Η τουρκική εφημερίδα μεταφέρει τα λεγόμενα του υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα οποία η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Εβραίους.

«Ο Ερντογάν λέει ότι η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Άραβες. Ο Νετανιάχου, από την άλλη πλευρά, μας υπενθυμίζει ότι η Ιερουσαλήμ είναι εβραϊκή πόλη. Η Ιερουσαλήμ είναι πράγματι εβραϊκή πόλη. Οι Εβραίοι ίδρυσαν αυτή την πόλη, η ιερή πόλη είναι κληρονομιά τους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ιστορικά γεγονότα» είναι η δήλωση Γεωργιάδη που αναδημοσιεύει η Milliyet, και επισημαίνει ότι ο Γεωργιάδης επεξήγησε το ζήτημα, λέγοντας:

«Το να δεχτούμε ότι η Ιερουσαλήμ μοιράζεται εξ ημισείας με τους Άραβες θα ισοδυναμούσε με την άρνηση των πολιτιστικών και συναισθηματικών δεσμών μας με ορισμένες περιοχές στο επίκεντρο του ελληνικού κόσμου».

«Αναφερόμενος στην ανακοίνωση για την τέταρτη φρεγάτα Belhara, ο Έλληνας υπουργός είπε: Με τα F-35, τα Rafale και τα Belhara, η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά την αμυντική της δύναμη. Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με την περίοδο του μνημονίου πριν από 10 χρόνια» έγραψε επίσης η Milliyet.

Τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ κάλυψε με ιδιαίτερη έμφαση και ο τουρκικός ιστότοπος ABC gazetesi, ο οποίος μεταδίδει: «Σκανδαλώδης δήλωση από την Ελλάδα: Πήρε θέση στην κρίση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας».