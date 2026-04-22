Η ανθεκτικότητα του τουρισμού στο επίκεντρο της συνάντησης Τζιτζικώστα - Κεφαλογιάννη στις Βρυξέλλες - iefimerida.gr

Τη σημασία της δημιουργίας ειδικής χρηματοδοτικής γραμμής για τον τουρισμό ανέδειξε η Όλ. Κεφαλογιάννη, κατά τη συνάντησή της με τον Ευρωπαίο επίτροπο Απ. Τζιτζικώστα στις Βρυξέλλες.

Η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η θεσμική και χρηματοδοτική ενίσχυση του τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών προορισμών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ανθεκτικότητα του τομέα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ως βασικοί άξονες για τη μελλοντική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη στρατηγική της Ελλάδας για τον συνεχή εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού και τη διάχυση των τουριστικών ροών και ωφελειών σε όλη την επικράτεια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής της Ορεινής Ελλάδας, το οποίο εντάσσεται σε μια συνεκτική στρατηγική βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης, αναδεικνύοντάς την ως ελκυστικό προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας του τουρισμού﻿

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η υπουργός τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της θεσμικής παρουσίας του τουρισμού, με μόνιμη σύνθεση στο Συμβούλιο και τακτικές συναντήσεις των υπουργών Τουρισμού σε κάθε προεδρία.

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό, πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση επί των βασικών προτεραιοτήτων, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών προορισμών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τουριστικό τομέα και στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τουρισμού, καθώς και στην ενίσχυση της προβολής της Ευρώπης μέσω της πρωτοβουλίας «Destination Europe» και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών τουριστικών διαδρομών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της Διαχείρισης Προορισμών (Destination Management) και της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για τον Τουρισμό (data space). Τονίστηκαν, επίσης, τα σημαντικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Τουρισμού, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και μέσω της ενίσχυσης σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αναφορά στη δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού και στην ανάπτυξη Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs), ως βασικών εργαλείων για ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται στη συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα.

Ο τουρισμός ως τομέας προτεραιότητας στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκε η πρόταση που έχει κατατεθεί από τον Επίτροπο κ. Τζιτζικώστα για την ένταξη του τουρισμού ως τομέα προτεραιότητας στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2028-2034), με στόχο να λειτουργήσει ως οριζόντια (cross-cutting) προτεραιότητα στα εθνικά προγράμματα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που προτείνεται ο τουρισμός να αποτελέσει προτεραιότητα στη γραμμή του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε.

Αναφορικά με την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή, σημειώθηκε ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί ο ενδεχόμενος αντίκτυπος στην αεροπορική συνδεσιμότητα, στο κόστος μεταφορών και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, καθώς επίσης και ότι διαμορφώνεται τάση επαναπροσανατολισμού της τουριστικής ζήτησης προς προορισμούς που συνδυάζουν σταθερότητα, θεσμική αξιοπιστία και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα διατηρεί μια ισχυρή και ευνοϊκή θέση ως ώριμος και αξιόπιστος προορισμός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχυρό brand σε όρους ασφάλειας και ποιότητας εμπειρίας.

Τέλος, η κ. Κεφαλογιάννη ανέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την υπουργό Τουρισμού συνόδευαν στη συνάντηση ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., Πρέσβης Ευθύμιος Κωστόπουλος, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βάσια Κουτσούκου, καθώς και η Μαρία Κριθαριώτη, ακόλουθος τουρισμού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ