Τοξικότητα τέλος, λένε στην κυβέρνηση, στοχοπροσήλωση στα έργα και στην πολιτική -«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών και όχι ο κ. Τσίπρας» - iefimerida.gr

Να κλείσει την ατζέντα της τοξικότητας και να επικεντρωθεί στα παραδοτέα του κυβερνητικού έργου και της παραγωγής πολιτικής, όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του επιθυμεί ο Πρωθυπουργός.



Η επίθεση του κ. Τσίπρα και η φράση «αρχιερέας της διαφθοράς» που του απηύθυνε δημιούργησε εκνευρισμό, εξ ου και η σκληρή και συντονισμένη απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως, ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να κερδίσει κάτι αν ακολουθήσει τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ στην αρένα των προσωπικών επιθέσεων, ενώ μία ακραία πόλωση αρκετούς μήνες πριν τις εκλογές θα εκτρέψει τη συζήτηση από τη θετική ατζέντα που προωθεί η κυβέρνηση στο τερέν της τοξικότητας που θα πλήξει όσους συμμετέχουν.



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Αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα των πολιτών και όχι ο κ. Τσίπρας

Από χθες το πρωί επανήλθε η ψυχραιμία και οι τόνοι είναι σαφώς πιο ήπιοι από την πλευρά της κυβέρνησης. «Αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα των πολιτών και όχι ο κ. Τσίπρας. Δώσαμε τις απαντήσεις που έπρεπε και συνεχίζουμε τη δουλειά μας», είναι το κλίμα που μετέδιδε η κυβερνητική έδρα. Τον τόνο ανέλαβε να δώσει από νωρίς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Εμείς ούτε το 2019, ούτε το 2023 κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή αναμετρηθήκαμε με τον κ. Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή δώσαμε πιο πειστικές απαντήσεις στα βασικά τους ερωτήματα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης. Και έσπευσε να αποκηρύξει μία αντιπαράθεση με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τοξικό περιεχόμενο, απορρίπτοντας ταυτόχρονα το αίτημα της Ελληνικής Λύσης για προανακριτική επιτροπή που θα διερευνούσε τους λόγους αλλαγής του ποινικού κώδικα το 2019.



Ενώ και ο κ. Γεωργιάδης που ξεσπάθωσε αρχικά κατά του κ. Τσίπρα με βαριές κατηγορίες προς τον πρώην Πρωθυπουργό παραδέχτηκε, μιλώντας σε συνέδριο, ότι «ξέφυγε» και διευκρίνισε ότι οι κατηγορίες περί «διαπλοκής και εξυπηρέτησης συμφερόντων» από τον κ. Τσίπρα προήλθαν αρχικά από τον κ. Κοντονή που ήταν υπουργός του.

Την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε τις περιοδείες σε Μεσσηνία και Μεγαλόπολη, συνδυάζοντας την παρουσία του εκεί με ανακοινώσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την προώθηση έργων με ιδιαίτερη αξία για τις τοπικές κοινωνίες, αφήνοντας πίσω του την προσωπική αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός κινείται ήδη με εκλογική στρατηγική, κλείνει διαρκώς ανοιχτά μέτωπα για την κυβέρνηση και επενδύει στην παράδοση έργων και την υλοποίηση δεσμεύσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

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Χθες, μιλώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη στην αυτοδιοίκηση που μπορεί να φτάσει το 1 δισ. ευρώ και ικανοποίησε δύο πάγια αιτήματα των δήμων. Πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν έως το ύψος των 60 εκατομμυρίων, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ την κατάρτιση Ειδικού Τιμολογίου Ρεύματος για τους δήμους, με την πρώτη αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής στην αγορά ενέργειας. Και στη Μεγαλόπολη παρέστη στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος και ανακοίνωσε τη δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου.