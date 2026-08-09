Στέλεχος της «Ελπίδας» στα Χανιά αποχωρεί με βαρύτατες αιχμές -«Απολυταρχικό διευθυντήριο Καρυστιανού-Γρατσία και σφουγγοκωλάριων» - iefimerida.gr

Την αποχώρησή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ανακοίνωσε τοπικό στέλεχος του Κινήματος στα Χανιά. κάνοντας λόγο για διευθυντήριο Καρυστιανού-Γρατσία, που αρνείται εμμονικά κάθε έννοια δημοκρατικής λειτουργίας.

Ο Κώστας Ντουντουλάκης σε ανάρτηση στο Facebook κατηγορεί ευθέως την Μαρία Καρυστιανού και την Μαρία Γρατσία, σημειώνοντας πως «δηλώνω πως δε με εκφράζει πλέον ούτε τρέφω πια αυταπάτες για την πορεία του απολυταρχικά προσωποπαγούς και εμμονικά αρνούμενου κάθε έννοια καταστατικού και δημοκρατικής λειτουργίας διευθυντηρίου Καρυστιανού-Γρατσία και μερικών σφογγοκωλάριων γύρω τους…».

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«Όσοι ονειρεύονται τέτοια παραγωγή πολιτικής έχουν κάθε δικαίωμα να παραμείνουν ως υπάκουοι υπήκοοι μιας ακραία συστημικής διαχείρισης» και καταλήγει:



«Εγώ όχι, σεβόμενος τους επί δεκαετίες κοινωνικούς μου αγώνες και σκληρές διώξεις από κυβερνήσεις εθνικής υποτέλειας, κοινωνικής εξαθλίωσης και ωμού αυταρχισμού, αγώνες και διώξεις που, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις που μου έγιναν ουδέποτε εξαργύρωσα ούτε καν με απλή συμμετοχή σε οιαδήποτε ψηφοδέλτια δημοτικών ή βο(υ)λευτικών εκλογών».