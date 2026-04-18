Την Τρίτη στη Λέσβο ο Ν. Ανδρουλάκης για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, λόγω του αφθώδους πυρετού - iefimerida.gr

Την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα μεταβεί στη Λέσβο.
Θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν «εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και των κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόζονται». Η σύσκεψη θα λάβει χώρα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της Δυτικής Λέσβου.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο