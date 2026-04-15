Τηλεφώνημα Ανδρουλάκη σε Κακλαμάνη: Αν η κυβέρνηση, λόγω Μυλωνάκη, επιθυμούσε την αναβολή της συζήτησης δεν θα λέγαμε όχι - iefimerida.gr

Ανοικτός σε αναβολή της προ ημερησίας συζήτησης που είναι προγραμματισμένη για αύριο στη Βουλή εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης λόγω της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης τηλεφώνησε στον Νικήτα Κακλαμάνη και του είπε πως σε ανθρώπινο επίπεδο, ειδικά αν το ζητήσει ο πρόεδρος της Βουλής, λόγω της κατάστασης της υγείας του κ. Μυλωνάκη, το ΠΑΣΟΚ θα έκανε δεκτό χωρίς ένταση και καταγγελίες το αίτημα αναβολής της συζήτησης. Οπως διευκρινίζουν, με άλλα λόγια, οι ίδιοι δεν καταθέτουν αίτημα αναβολής, αλλά σε περίπτωση που έθετε σχετικό αίτημα η κυβέρνηση θα το έκαναν δεκτό, σε ανθρώπινο επίπεδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Νικήτας Κακλαμάνης επικοινώνησε με το Μέγαρο Μαξίμου μεταφέροντας την πρόθεση που του εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η απάντηση ήταν πως από τη στιγμή που ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού πάει καλά δεν υπάρχει λόγος να αναβληθεί η συζήτηση. Αξιολογούν όμως θετικά την κίνηση αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο πλαίσιο αυτό, η προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου θα διεξαχθεί κανονικά αύριο το πρωί όπως είναι προγραμματισμένη. Μάλιστα τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τη Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσαν πως πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν αύριο στη Βουλή.

Οι ανακοινώσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τις αυριανές ομιλίες

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει αύριο στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης προ ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα» (ώρα έναρξης συζήτησης: 11πμ)».