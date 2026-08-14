 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα - iefimerida.gr
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Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και η ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ / Φωτογραφία: Intime
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Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, είχε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης την Πέμπτη.

Οι δύο πλευρές εστίασαν στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

«Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία χθες βράδυ με τον ΥΠΕΞ του Ιράν, Seyed Abbas Araghchi. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών.

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«Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας, και οι δύο ΥΠΕΞ συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο», προσθέτει.

Όπως προσθέτει η Αθήνα, «επίσης συζήτησαν τις θέσεις της ΕΕ για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων μέσω των νεοδιορισμένων πρεσβευτών τους».

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