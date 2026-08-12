Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: Συζήτησαν για τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του για διμερή και περιφερειακά ζητήματα, δίνοντας έμφαση στον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία.

Οπως τονίζουν στο υπουργείο, η συζήτηση «ανέδειξε το διαχρονικό βάθος των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας».