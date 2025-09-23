Τι θα γίνει με το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν που ανέβαλαν οι Τούρκοι - iefimerida.gr

Νέα ημερομηνία -με πιθανότερη την Τετάρτη- αναζητείται για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, μετά την αναβολή που αιτήθηκε η τουρκική πλευρά.

Το μεσημέρι έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές ότι η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν -η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 21:00 ώρα Ελλάδας απόψε- δεν θα πραγματοποιείτο κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Ο λόγος που προέβαλε η Άγκυρα ήταν η συμμετοχή του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια ώρα στη Νέα Υόρκη.



Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Διάσκεψη των αραβικών χωρών, στην οποία πρέπει να είναι και η Τουρκία, η οποία θα λάβει χώρα την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν, οπότε η τουρκική πλευρά ειδοποίησε και αναζητείται νέα ώρα στις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Όπως υπενθύμιζε το iefimerida.gr στο παρασκήνιο της αναβολής, η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον απόηχο των πολύμηνων αναβολών της σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών στην Άγκυρα, όπου προβλεπόταν και συνάντηση σε επίπεδο κορυφής.

Συνεπώς, εάν συνεχιστούν οι αναβολές είναι σαφές πως υπάρχει ακόμη απόσταση για να διανυθεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια κοινή αντίληψη για το εύρος της ατζέντας των διμερών μας διαφορών, και ως εκ τούτου η έκβαση της συνάντησης σε επίπεδο κορυφής θα παραμένει αμφίβολη.

Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση το πρόγραμμα η αυριανή ημέρα παραμένει κενή, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον στις 25 του μήνα για να παρευρεθεί στο Οβάλ γραφείο.

Το πρόγραμμα Ερντογάν της Τετάρτης

11:00 π.μ. Συνάντηση για καφέ με τον Hamdi Ulukaya, Πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους

(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος)

1:00 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Macron

(Τοποθεσία: Έδρα Ηνωμένων Εθνών)

2:00 μ.μ. Ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα

(Τοποθεσία: Έδρα Ηνωμένων Εθνών/Αίθουσα Συμβουλίου Επιτροπείας)

3:30 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong

(Τοποθεσία: Türkevi, 10ος Όροφος)

4:30 μ.μ. Συνάντηση με Τούρκους Εκπροσώπους Τύπου

(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος)

18:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη για την Τετάρτη

Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αύριο Τετάρτη έχει τις εξής προγραμματισμένες συναντήσεις:

Στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ - Σάρα .

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Μαρινάκης: Δεν θα απολογηθούμε για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναζητείται κοινή ώρα για Τετάρτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (μιλώντας στο One και στην εκπομπή του Στ. Ζαχαρού) επιβεβαίωσε ότι η αναβολή ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά και αναζητείται κοινή ώρα για τη διεξαγωγή της. «Η διάσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με τις αραβικές χώρες, στην οποία προσκλήθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοινώθηκε χθες (σ.σ. Δευτέρα) χωρίς συγκεκριμένη ώρα και μετά από αρκετές ώρες ανακοινώθηκε και η ώρα της, η οποία είναι 13:30, ώρα Νέας Υόρκης. Όπως αντιλαμβάνεστε, ακριβώς επάνω στην προγραμματισμένη ώρα συνάντησης των δύο ηγετών».

Για τον χρόνο της συνάντησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει «επίκειται οριστικοποίηση μιας νέας συνάντησης» προσθέτοντας: «Αύριο κάποια ώρα, αναμένουμε να βρεθεί κάποια κοινή ώρα». Τόνισε ωστόσο ότι στο υποθετικό ενδεχόμενο ότι η αναβολή είναι παρελκυστική και τελικά ακύρωση - κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, όπως είπε - αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση».

Σημειώνεται, ότι ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στον ΟΗΕ νωρίτερα, είπε πως για την ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος, «απαιτούνται εποικοδομητικές συνομιλίες, στις οποίες όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα συμφωνήσουν σε σχέδια δράσης που θα προάγουν την ευημερία και θα παράγουν οφέλη για όλους». Σε αυτή την κατεύθυνση, είπε πως αναμένει από τους γείτονες της Τουρκίας να ανταποκριθούν. Αντίθετα, τόνισε ότι «τα σχέδια που αποκλείουν την Τουρκία και τη βόρεια Κύπρο δεν θα είναι επιτυχή». Παράλληλα, ζήτησε από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να σταματήσουν την απομόνωση του ψευδοκράτους («τουρκοκυπριακού κράτους» όπως το αποκάλεσε), αναγνωρίζοντάς το ως νόμιμη κρατική οντότητα.

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έστελναν το δικό τους έμμεσο μήνυμα στην Τουρκία, κατά την συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε επίσης τον πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί, υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης (Action24) δήλωσε ότι: «Η ξαφνική αναβολή μιας συνάντησης που ανακοινώθηκε “μετά βαΐων και κλάδων”, είναι δείγμα ερασιτεχνισμού» και πως «σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες». Σχολιάζοντας την ομιλία του Τούρκου Προέδρου στον ΟΗΕ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ο κ. Ερντογάν επί της ουσίας λέει ότι δεν θα επιτρέψει να βυθιστεί το καλώδιο. Δεν μιλάει για τη συγκεκριμένη επένδυση, μιλάει γενικά για όλες τις επενδύσεις που “αφορούν” την Τουρκία στη δική μας ΑΟΖ. Και, δεύτερον, έκανε εκ νέου αναφορά σε διχοτόμηση της Κύπρου. Έχει μια επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας. Προσωπικά, δεν βλέπω ούτε τα "ήρεμα νερά", ούτε βλέπω έναν “απομονωμένο” Ερντογάν, όταν συναντά τον κ. Τραμπ αυτές τις μέρες καθώς και άλλους ηγέτες».

Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημ. Μάντζος σε δήλωσή του αναφέρει ότι «η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκικής πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο». «Εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ» σημειώνει και προσθέτει: «Σε αντίθετη περίπτωση, αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η Τομεάρχης Εξωτερικών του κόμματος, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για «περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης» καθώς «εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα έχει επιλέξει το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία».

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «η αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, την τελευταία στιγμή δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τράμπ - Ερντογάν για τη μοιρασιά της λείας στη Μέση Ανατολή».

Ο πρόεδρος της Ελλ. Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε μεταξύ άλλων πως ο πρωθυπουργός είναι «ανεπιθύμητος από τον Τραμπ, ανεπιθύμητος και από τον Ερντογάν. Πλήρης απαξία».