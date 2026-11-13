Θυελλώδης η Διάσκεψη των Προέδρων: Κόντρα Κωνσταντοπούλου με ΠΑΣΟΚ για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων -«Σας ξεμπροστιάσαμε», «Δεν σας φοβόμαστε»

Άκαρπη απέβη και η νέα απόπειρα να οριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΠΑΣΟΚ να κυριαρχεί.
Σε διαρκή σύγκρουση με πολλά φραστικά επεισόδια εξελίσσεται η σχέση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με το ΠΑΣΟΚ. Αφορμή αυτή τη φορά η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη να τοποθετηθεί επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άλκης Δερβιτσιώτης. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που είχε προτείνει πριν από έξι μήνες το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Παναγιώτη Δουδωνή, για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Με το ΠΑΣΟΚ να επιμένει στο πρόσωπο της Κατερίνας Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία με αποτέλεσμα να μη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5. Υπέρ ψήφισε μόνο η ΝΔ, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Για «ανίερη συμπαιγνία» ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, την οποία απέτρεψε, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Κακλαμάνης για ΠΑΣΟΚ: Δεν είχαν καν το θάρρος να ψηφίσουν «όχι»
Η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως εκφράστηκε από τον Παναγιώτη Δουδωνή στη Διάσκεψη των Προέδρων προκάλεσε το αιχμηρό σχόλιο του Προέδρου της Βουλής στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
«Δεν είχε καν το θάρρος να ψηφίσει “όχι” για ένα πρόσωπο για το οποίο πριν από έξι μήνες είχε χρησιμοποιήσει ό,τι δοξαστικό επίθετο υπάρχει! Τι θα πει “απέχω”;» διερωτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για τη στάση του ΠΑΣΟΚ που το κατηγόρησε ότι «πήγε σε διαδικαστικά τερτίπια».
Πιάνοντας το νήμα από τη χθεσινή της παρέμβαση στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε στη Διάσκεψη πως η Πλεύση Ελευθερίας απέτρεψε μια «υπόγεια συμφωνία» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. «Σας ξεμπροστιάσαμε και αναγκαστήκατε να υποχωρήσετε» είπε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε πως ο προτεινόμενος καθηγητής Δερβιτσιώτης βρίσκεται και στην επιτροπή αξιολόγησης του διδακτορικού του παραιτηθέντος υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Χαρακτηριστικοί οι διάλογοι που προηγήθηκαν στη Διάσκεψη των Προέδρων ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδωνή και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:
- Παναγιώτης Δουδωνής: Στη διακοπείσα συνεδρίαση της 30ης Απριλίου υπήρχε πλειοψηφία για την επικεφαλής στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα. Ζητάμε να συνεχιστεί η διακοπείσα συνεδρίαση. Διακόπηκε τότε γιατί έπαιξε το παιχνίδι της πλειοψηφίας η κα Κωνσταντοπούλου. Για λόγους άσχετους με την ουσία και για τη διαδικασία. Ζητούμε να συνεχιστεί η συνεδρίαση εκείνη αλλιώς δεν ψηφίζουμε.
- Νικήτας Κακλαμάνης: Η ψήφος σας;
- Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν ψηφίζουμε.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι θύμα μπούλινγκ και δεν ψηφίζει…
- Νικήτας Κακλαμάνης: Όταν θα ξαναγίνετε πρόεδρος της Βουλής να διευθύνετε τη συζήτηση!
- Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία, είναι αντικοινοβουλευτική η διαδικασία που διεκόπη με το πρόσχημα φωνών της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
- Νικήτας Κακλαμάνης: Άρα απέχετε της ψηφοφορίας;
- Παναγιώτης Δουδωνής: Υποψήφια είναι η κυρία Συγγούνα που έχει και πλειοψηφία.
- Νικήτας Κακλαμάνης: Έχω δικαίωμα να φέρω άλλη πρόταση!
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ό,τι θέλει κάνει…
- Νικήτας Κακλαμάνης: Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση σας. Τι ψηφίζετε;
- Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία.
- Νικήτας Κακλαμάνης: Έπρεπε να σας ρωτήσω 10 φορές. Το ΠΑΣΟΚ απέχει, αδειάζοντας αυτόν που είχε προτείνει για άλλη θέση…
- Παναγιώτης Δουδωνής: Είναι πασπαρτού οι υποψήφιοι; Κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες είναι;
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ . Διασκέδαζα και χθες που ρωτούσα αν τα βρήκε με τη ΝΔ. Και δεν απαντούσαν. Ο κ. Γερουλάνος κοίταζε το κινητό του και ο κ. Μπιάγκης δεν απαντούσε ούτε αυτός
- Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν σας φοβάμαι. Ούτε εσάς , ούτε τις αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές; Είστε δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη
- Ζωή Κωνσταντοπούλου:Χαίρομαι που υπερασπίζεται τον Δουδωνή ο κ. Κακλαμάνης. Με διακόπτετε γιατί δεν σας αρέσουν αυτά που λέω για τη συναλλαγή σας. Προτείνετε τον Άλκη Δερβιτσιώτη. Εγώ δεν τον γνωρίζω . Βλέπω όμως ότι τον είχε επιλέξει για επιβλέποντα στο διδακτορικό του ο κ. Τσαβδαρίδης . Και το δημόσιο αγοράζει τα βιβλία του. Φαίνεται ότι σας κρατάνε κύριε Δουδωνή.
- Δημήτρης Μπιάγκης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ): Εμείς απαιτούμε …
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι χτυπάτε τα χέρια σας ; Ηρεμήστε
- Νικήτας Κακλαμάνης: Δεν το κάνει για εσάς. Για μένα το κάνει
- Δημήτρης Μπιάγκης: Διαψεύσθηκε η Κωνσταντοπούλου.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Απαντήσατε ότι δεν θα ψηφίσατε ή αποφύγατε να απαντήσετε γιατί ξεμπροστιαστήκατε;
- Νικήτας Κακλαμάνης: Δεν ντρέπεστε όλοι; Είναι συνεδρίαση αυτή;
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς να ντραπείτε που φέρνετε έναν που τον έχετε μπουκώσει στο χρήμα
- Νικήτας Κακλαμάνης: Ντροπή σας.
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς να ντραπείτε για όσα κάνετε στην πλάτη του ελληνικού λαού
- Νικήτας Κακλαμάνης: Κύριε Μπιάγκη σας παραπέμπω να διαβάσετε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης . Κατανοώ τη δύσκολη θέση σας
- Ζωή Κωνσταντοπούλου (σε Δουδωνή): Σας έχουν στο χέρι, εσάς και τον πρόεδρό σας
- Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν φοβάται κανένας την κυρία Κωνσταντοπούλου.