Θυελλώδης η Διάσκεψη των Προέδρων: Κόντρα Κωνσταντοπούλου με ΠΑΣΟΚ για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων -«Σας ξεμπροστιάσαμε», «Δεν σας φοβόμαστε»

Άκαρπη απέβη και η νέα απόπειρα να οριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΠΑΣΟΚ να κυριαρχεί.

Σε διαρκή σύγκρουση με πολλά φραστικά επεισόδια εξελίσσεται η σχέση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με το ΠΑΣΟΚ. Αφορμή αυτή τη φορά η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη να τοποθετηθεί επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άλκης Δερβιτσιώτης. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που είχε προτείνει πριν από έξι μήνες το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Παναγιώτη Δουδωνή, για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.



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Με το ΠΑΣΟΚ να επιμένει στο πρόσωπο της Κατερίνας Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία με αποτέλεσμα να μη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5. Υπέρ ψήφισε μόνο η ΝΔ, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Για «ανίερη συμπαιγνία» ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, την οποία απέτρεψε, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κακλαμάνης για ΠΑΣΟΚ: Δεν είχαν καν το θάρρος να ψηφίσουν «όχι»

Η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως εκφράστηκε από τον Παναγιώτη Δουδωνή στη Διάσκεψη των Προέδρων προκάλεσε το αιχμηρό σχόλιο του Προέδρου της Βουλής στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Δεν είχε καν το θάρρος να ψηφίσει “όχι” για ένα πρόσωπο για το οποίο πριν από έξι μήνες είχε χρησιμοποιήσει ό,τι δοξαστικό επίθετο υπάρχει! Τι θα πει “απέχω”;» διερωτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για τη στάση του ΠΑΣΟΚ που το κατηγόρησε ότι «πήγε σε διαδικαστικά τερτίπια».

Πιάνοντας το νήμα από τη χθεσινή της παρέμβαση στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε στη Διάσκεψη πως η Πλεύση Ελευθερίας απέτρεψε μια «υπόγεια συμφωνία» ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. «Σας ξεμπροστιάσαμε και αναγκαστήκατε να υποχωρήσετε» είπε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε πως ο προτεινόμενος καθηγητής Δερβιτσιώτης βρίσκεται και στην επιτροπή αξιολόγησης του διδακτορικού του παραιτηθέντος υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

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Χαρακτηριστικοί οι διάλογοι που προηγήθηκαν στη Διάσκεψη των Προέδρων ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδωνή και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Παναγιώτης Δουδωνής: Στη διακοπείσα συνεδρίαση της 30ης Απριλίου υπήρχε πλειοψηφία για την επικεφαλής στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα. Ζητάμε να συνεχιστεί η διακοπείσα συνεδρίαση. Διακόπηκε τότε γιατί έπαιξε το παιχνίδι της πλειοψηφίας η κα Κωνσταντοπούλου. Για λόγους άσχετους με την ουσία και για τη διαδικασία. Ζητούμε να συνεχιστεί η συνεδρίαση εκείνη αλλιώς δεν ψηφίζουμε.