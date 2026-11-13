Θεοχάρης: Ο Κάθετος Διάδρομος ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη -Στρατηγικός ενεργειακός κόμβος για την Ελλάδα

Στη σημασία που έχει για την Ελλάδα και την Ευρώπη ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, αναφέρθηκε από την Πολωνία, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη δεν εξασφαλίζεται πλέον εντός εθνικών συνόρων, αλλά οικοδομείται μέσω της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και της αξιόπιστης διασυνοριακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Η Ελλάδα, αξιοποιώντας τερματικούς σταθμούς LNG και αγωγούς όπως ο TAP και ο IGB, προσφέρει πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας, συνδέοντας μέσω του Κάθετου Διαδρόμου τις αγορές της Νότιας με αυτές της Κεντρικής Ευρώπης.

Η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου προχωρά με εμπορικές συμφωνίες και θέτει τρεις προτεραιότητες: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διασφάλιση της ανθεκτικότητας των υποδομών και προσέλκυση επενδύσεων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ιδιωτικά κεφάλαια.

Η συνεργασία με την Ουκρανία επεκτείνεται πέρα από το φυσικό αέριο, σε τομείς όπως οι ΑΠΕ, η αποθήκευση ενέργειας και οι υποδομές, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια και η πράσινη μετάβαση αποτελούν συμπληρωματικούς στόχους.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, ο Κάθετος Διάδρομος συνιστά για την Ελλάδα μια νέα αρχιτεκτονική ενεργειακής συνεργασίας, καθώς συνδέει χώρες, αγορές, υποδομές και στρατηγικά συμφέροντα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, συμμετείχε την Παρασκευή ως ειδικός προσκεκλημένος στο πάνελ με θέμα «Διασφάλιση των ενεργειακών ροών: Πρακτικές λύσεις σε επίπεδο υποδομών και εμπορικής συνεργασίας για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο» (Securing Energy Flows: Practical Infrastructure and Commercial Solutions for Oil and Gas), το οποίο συντόνισε ο Geoffrey Pyatt.

Εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην 6η Διεθνή Έκθεση και στο συνέδριο ReBuild Ukraine, που ολοκληρώνεται σήμερα στη Βαρσοβία, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι, στη σημερινή Ευρώπη, η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να διασφαλίζεται αποκλειστικά εντός των εθνικών συνόρων, αλλά πρέπει να οικοδομείται μέσω της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού και της αξιόπιστης διασυνοριακής συνεργασίας.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι η βασική αρχή λειτουργίας του Κάθετου Διαδρόμου συνίσταται στην ύπαρξη περισσότερων πηγών και διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού, μεγαλύτερου ανταγωνισμού και αυξημένης ανθεκτικότητας.

Πρόσθεσε ότι, μέσω των τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) και του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), η Ελλάδα προσφέρει πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε, ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου αξιοποιεί τις συγκεκριμένες υποδομές, συνδέοντας την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και την ευρύτερη περιοχή.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η μετατροπή αυτού του γεωγραφικού πλεονεκτήματος σε αξιόπιστες και εμπορικά ανταγωνιστικές ενεργειακές ροές.

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι κάθε πρόσθετη ασφαλής οδός εφοδιασμού ενισχύει την ικανότητά της να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές, να διατηρεί τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών, να στηρίζει τη βιομηχανική δραστηριότητα και να μειώνει την έκθεσή της σε μορφές ενεργειακού εξαναγκασμού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κάθετος Διάδρομος συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο ευέλικτης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς

Ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου συμβάλλει στη δημιουργία μιας καλύτερα διασυνδεδεμένης και πιο ευέλικτης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία έχει πλέον περάσει από το επίπεδο των στρατηγικών διακηρύξεων σε συγκεκριμένες εμπορικές συμφωνίες.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη συμφωνία της ATLANTIC SEE LNG TRADE, στην οποία συμμετέχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με την ουκρανική Naftogaz για την πώληση αμερικανικού LNG, με πρόβλεψη για τη μεταφορά του μέσω των διασυνδεδεμένων συστημάτων του Διαδρόμου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τη διαμόρφωση μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής μεθοδολογίας τιμολόγησης των τελών χρήσης των υποδομών, κατόπιν συνεννόησης των διαχειριστών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στη διεύρυνση της περιφερειακής συνεργασίας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η επιτυχία του Διαδρόμου θα εξαρτηθεί από την εμπορική βιωσιμότητα, την επιχειρησιακή αξιοπιστία και την ικανότητά του να παράγει απτά αποτελέσματα.

Βασικές προτεραιότητες για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου

Ο κ. Θεοχάρης προσδιόρισε τρεις βασικές προτεραιότητες για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτον, την ενίσχυση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας και του κανονιστικού συντονισμού, μέσω διαφανών τιμολογίων, προβλέψιμης κατανομής της δυναμικότητας μεταφοράς και εναρμονισμένων κανονιστικών όρων.

Δεύτερον, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την επιχειρησιακή ασφάλεια, με την ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων, την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων μεταφοράς και αποθήκευσης της Ουκρανίας.

Τρίτον, την προώθηση των επενδύσεων και την υλοποίηση έργων, με τη συμβολή ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως το Πλαίσιο Επενδύσεων για την Ουκρανία, και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην προσπάθεια τόσο μέσω των δημόσιων φορέων όσο και μέσω της επιχειρηματικής κοινότητας, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με την Ουκρανία εκτείνεται πέρα από τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ της Naftogaz και των ελληνικών εταιρειών ΤΕΡΝΑ και DP Pumps, τα οποία δημιουργούν προοπτικές συνεργασίας στους τομείς των υποδομών φυσικού αερίου, της αποθήκευσης ενέργειας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και των συστημάτων ύδρευσης και άντλησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Enterprise Greece διευκολύνει ενεργά τις επιχειρηματικές επαφές και στηρίζει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών με ουκρανικούς φορείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενεργειακή ασφάλεια και «καθαρές» μορφές ενέργειας

Τόνισε επίσης ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελούν συμπληρωματικούς και όχι ανταγωνιστικούς στόχους. Επεσήμανε ότι οι διαφοροποιημένες προμήθειες φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν άμεσες ανάγκες ασφάλειας, ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού συστήματος.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, στο διεθνές δίκαιο και στο ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας. Η φιλοδοξία μας, επομένως, υπερβαίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά. Αφορά τη μετάβαση της περιοχής μας από την ευαλωτότητα στην ανθεκτικότητα, από τον κατακερματισμό στην ολοκλήρωση και από τις στρατηγικές διακηρύξεις στα απτά αποτελέσματα. Διότι μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη είναι μια πιο ασφαλής Ευρώπη. Και μια ανθεκτική Ουκρανία είναι απαραίτητη για αυτή την ασφάλεια», ανέφερε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Θεοχάρης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ