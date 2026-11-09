«Καρφί» Θεοδωρικάκου για Τσίπρα: Η ακρίβεια δεν λύνεται με πορείες και διαδηλώσεις στο Παρίσι, ούτε σκίζοντας νόμους - iefimerida.gr

«Η ακρίβεια και το πρόβλημα του κόστους ζωής δεν λύνεται με πορείες και διαδηλώσεις στο Παρίσι, ούτε σκίζοντας νόμους και άρθρα», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος﻿, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων σημείωσε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για μείωση του κόστους ζωής «κάνοντας ό,τι χρειάζεται για να απαλύνεις το πρόβλημα στους ανθρώπους που το έχουν και δοκιμάζονται από αυτό. Και υπάρχουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες για τις οποίες ισχύει».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος αναφερόμενος στο ίδιο ζήτημα επεσήμανε ότι «συνεχίζεται και η πρωτοβουλία της εθελοντικής μείωσης των τιμών με περίπου 1.100 κωδικούς» προϊόντων και πρόσθεσε ότι «υπάρχει συζήτηση να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες από την πλευρά του λιανεμπορίου ώστε τα βασικά είδη να είναι σε πολύ καλύτερες τιμές».

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης “σκοτώνονται” ποιος θα είναι δεύτερος»

Σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση στη χώρα, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «αυτό που πιστεύω ότι ενδιαφέρει του πολίτες είναι οι εναλλακτικές λύσεις για το αύριο της χώρας σε 2 επίπεδα. Ποιες πολιτικές χρειαζόμαστε ώστε για να προχωρήσουμε με ένα σταθερό τρόπο μπροστά με μια οικονομία που να γίνεται πιο ισχυρή κα παραγωγική και την κοινωνία να έχει καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας και να αντιμετωπιστούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και αντιθέσεις και το δεύτερο είναι ποιος μπορεί αν τα πετύχει όλα αυτά».

«Σε ό,τι αφορά το δεύτερο βλέπω ότι κακώς κατά τη γνώμη μου τα κόμματα της αντιπολίτευσης “σκοτώνονται” ποιος θα είναι δεύτερος. Δεν πιστεύω ότι από αυτό που βλέπουν οι Έλληνες προβάλλει κάποια σοβαρή αξιόπιστη εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και δεν το λέω αυτό για να εφησυχάσει κανείς από την πλευρά της ΝΔ. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο στην πολιτική ζωή του τόπου να υπήρχε άλλο ένα κόμμα εξίσου μεγάλο σε εκλογική δύναμη με τη ΝΔ και να υπάρχει ένας πιο ισχυρός ανταγωνισμός ο οποίος να βασίζεται σε αντιπαράθεση επιχειρημάτων και όχι τοξικού πολιτικού λόγου».