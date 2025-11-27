Θεοδωρικάκος: Συνειδητά ψέματα Ανδρουλάκη περί κουμπαριάς με τον «Φραπέ» -Ανδρουλάκης: Μάλλον δεν είναι μελετηροί στο Μαξίμου - iefimerida.gr

Στην Ολομέλεια μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υποτιθέμενη «κουμπαριά» του «Φραπέ» με τον Πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο του Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στους ισχυρισμούς του.

«Μας λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι λέω ψέματα και μου ζητά να ανασκευάσω. Μάλλον δεν είναι μελετηροί εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Για να δούμε τι λένε στους διαλόγους τους τα “καλόπαιδα της γαλάζιας συμμορίας”. Λέει ο Γιώργος Ξυλούρης: “Ο Μανώλης ήταν στην Αθήνα και του λέω μην φύγεις να δεις τον κουμπάρο σου τον Κυριάκο”. Ποιος είναι; Που έχετε και θράσος!», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επικαλούμενος τις νόμιμες επισυνδέσεις.

Θεοδωρικάκος: Λες ψέματα, ζήτα συγνώμη

Ο παριστάμενος υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «να ζητήσει συγγνώμη» γιατί «είπε ένα ψέμα». «Δεν είναι κουμπάρος του. Αυτό το κρεσέντο προέρχεται από την ανάγκη του, είναι πιεσμένος από τα Αριστερά, αντιλαμβάνομαι ότι πιέζεστε από τον Αλέξη Τσίπρα», υποστήριξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχετικά με τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε εκ νέου το λόγο, σχολιάζοντας πως «μόνο τον… Πίνατ δεν έχουν αναφέρει από το Μέγαρο Μαξίμου οι Ξυλούρηδες στις συνομιλίες».

Καταθέτοντας μάλιστα στα πρακτικά, δημοσίευμα εφημερίδας του 2004 με φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν την «κουμπαριά», ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε: «Εδώ είναι η φωτογραφία. Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Να μας πει ο πρωθυπουργός και η κυρία Μπακογιάννη εάν είναι κουμπάροι. Σας ευχαριστώ, γεια σας!», είπε και αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας.

Το επίμαχο δημοσίευμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκηε

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ωστόσο σημείωσε πως το επίμαχο δημοσίευμα αναφέρεται στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη και όχι του Γιώργου Ξυλούρη (“Φραπέ”).

«Σας διαβάζω το δημοσίευμα που μας φέρατε. Ο Κώστας Μητσοτάκης πάντρεψε τον Μανώλη Ξυλούρη λέει. Είπε συνειδητά ψέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Η λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να σταματήσει. Κάπως έτσι ξεκινάνε όλα και πηγαίνουμε σε φασίζουσες καταστάσεις», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης σχολιάζοντας ότι είναι «πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο» αυτό που γίνεται.