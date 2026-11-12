Τάκης Θεοδωρικάκος: «Προστατεύουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, χωρίς εκπτώσεις στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέναντί τους»

Τη δυνατότητα να συνεχίσουν να πραγματοποιούν αγορές με δόσεις και να αξιοποιούν προγράμματα χρηματοδότησης διασφαλίζει τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την καταναλωτική πίστη.

Η ρύθμιση προβλέπει μεταβατική περίοδο για την αδειοδότηση των μεσιτών πιστώσεων καταναλωτικής πίστης και των επιχειρήσεων που παρέχουν πιστώσεις στο πλαίσιο συμπληρωματικής δραστηριότητας, χωρίς οι καταναλωτές να επηρεάζονται από ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων αυτών.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη δραστηριότητά τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2027.



Η ρύθμιση εντάσσεται στο νέο πλαίσιο του Ν. 5317/2026, με τον οποίο ενσωματώθηκε η ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταναλωτική πίστη και θεσπίστηκαν αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χορήγηση καταναλωτικών πιστώσεων, καθώς και υποχρεώσεις αδειοδότησης και εποπτείας από την αρμόδια εποπτική αρχή. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών.



Η προσωρινή συνέχιση της δραστηριότητας δεν συνεπάγεται καμία έκπτωση στην προστασία των καταναλωτών. Καθ' όλη τη μεταβατική περίοδο, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, υποχρεούνται να τηρούν όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και καταχωρίζονται στα αντίστοιχα μητρώα, με ειδική επισήμανση του προσωρινού καθεστώτος λειτουργίας τους.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διασφαλίζεται η συνέχιση της πρόσβασης των καταναλωτών σε υπηρεσίες πιστωτικής διαμεσολάβησης και σε προγράμματα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με αποπληρωμή σε δόσεις. Παράλληλα, διασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τους, καθώς οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να τηρούν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους απέναντί τους, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η συνέχιση των εμπορικών συναλλαγών.



Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: “Με την συγκεκριμένη τροπολογία διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες πιστωτικής διαμεσολάβησης προκειμένου να επωφεληθούν από προγράμματα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με αποπληρωμή σε δόσεις.

Προστατεύουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών, χωρίς εκπτώσεις στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέναντί τους, σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της παγκόσμιας γεωπολιτικής κατάστασης”.