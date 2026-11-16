Ο Θεοδωρικάκος υποδέχθηκε τον Σπανάκη στο ΥΠΑΝ -Προτεραιότητα η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση του κόστους ζωής

Τον νέο υφυπουργό με αρμοδιότητα το Εμπόριο, Βασίλη Σπανάκη υποδέχθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος το πρωί της Δευτέρας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος με ανάρτησή του στα social media καλωσορίζει τον κ. Σπανάκη σημειώνοντας ότι «η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η μάχη για τη μείωση του κόστους ζωής είναι βασικές προτεραιότητες όλων μας».

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«Για αυτό συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τις δράσεις μας, σε συνεργασία και με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε: την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, τους διαρκείς ελέγχους, τα πρόστιμα που εισπράττονται, την ενίσχυση και αναβάθμιση των λαϊκών αγορών, για διαφάνεια και καλύτερη λειτουργία της αγοράς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης προσθέτοντας:

«Προχωράμε μαζί με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο «μίνι» ανασχηματισμός

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σπανάκης μετά τον «μίνι» ανασχηματισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός την Παρασκευή ανέλαβε υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έγιναν μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση μετά την καταγγελία για μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλήνιες.

Στη θέση του στο υπουργείο Ανάπτυξης τοποθετήθηκε ο Βασίλης Σπανάκης ο οποίος μετακινήθηκε εκεί από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.

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Έτσι η θέση του υφυπουργού Εσωτερικών έμεινε κενή και εκεί τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Λιάκος ο οποίος δεν είχε ξαναμπεί στην κυβέρνηση και είναι ένας από τους νεότερους βουλευτές. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είχε βγει από την κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και επέστρεψε ακριβώς στην ίδια θέση η οποία εντωμεταξύ είχε μείνει κενή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τ. θεοδωρικάκου: