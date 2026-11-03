Θεοδωρικάκος: «Μειώνουμε ακόμη περισσότερο τη γραφειοκρατία διευκολύνοντας επενδύσεις και δημιουργώντας καλύτερες δουλειές» - iefimerida.gr

Πιο απλές διαδικασίες, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Αυτό είναι το μήνυμα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤNews και στους δημοσιογράφους Δημήτρη Παπαχλιμίντζο και Στέλλα Παπαμιχαήλ, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως το νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο και προβλέπει την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου και τη μείωση του διοικητικού βάρους, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

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Αναφέρθηκε, επίσης, στη δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου ενημέρωσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης για όλες τις κρατικές ενισχύσεις, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις θα έχουν άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή πληροφόρηση για όλα τα διαθέσιμα πλαίσια στήριξης, τις προκηρύξεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε να γνωρίζουν ποιες δυνατότητες μπορούν να αξιοποιήσουν.

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα προκηρυχθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθούν για νέες παραγωγικές επενδύσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν. «Κάθε κρατικός λειτουργός, κάθε υπουργός πρέπει με πράξεις να αποδεικνύει τη διαφάνεια και τον σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει στα δημόσια ταμεία 150 εκατ. ευρώ. Όπως είπε, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα στο Υπουργείο Ανάπτυξης διαπίστωσε ότι περίπου μισό δισ. ευρώ είχε διατεθεί τα προηγούμενα είκοσι χρόνια για επενδυτικά σχέδια που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι και οι διαδικασίες ανάκτησης των ενισχύσεων συνεχίζονται, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων να επιστρέψουν στο κράτος και να αξιοποιηθούν με διαφάνεια για πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι συνεχίζεται έως το τέλους του έτους και περιλαμβάνει περιλαμβάνει περίπου 1.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές, «βασικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τρόφιμα που βρίσκονται στο τραπέζι κάθε ελληνικού νοικοκυριού».

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Αναγνώρισε ότι οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες για σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις μειώσεις σε πολλά προϊόντα, είναι πιθανό να υπάρξουν αυξήσεις σε άλλα, εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων και του ενεργειακού κόστους. «Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι τιμές των προϊόντων δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, μεταξύ άλλων, με αυξήσεις μισθών και τις σημαντικές μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Για το ενεργειακό κόστος ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι οι αυξήσεις επιβαρύνουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις, ασκώντας παράλληλα κριτική στην ΕΕ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. «Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξυπνήσει, να ακούσει τις καμπάνες που βαράνε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε, επισημαίνοντας πως απαιτούνται αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις οικονομικές πιέσεις.

Σχετικά με τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτίμησε ότι δεν αναμένονται σοβαρές μεταβολές στην αμερικανική πολιτική, καθώς οι στρατηγικές επιλογές μιας υπερδύναμης δεν αλλάζουν εύκολα εξαιτίας ενός εκλογικού αποτελέσματος.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικός πολιτικός χρόνος μέχρι τις εθνικές εκλογές και πως το κρίσιμο ζήτημα θα είναι το τελικό δίλημμα που θα τεθεί στους πολίτες όταν φτάσει η ώρα της κάλπης.

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«Δεν βλέπω να έχει παρουσιαστεί καμία εναλλακτική λύση κυβερνητικού χαρακτήρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο και το τρίτο κόμμα τσακώνονται μεταξύ τους ποιος θα είναι δεύτερος. Δεν βλέπω λύση και πρόταση προς την κοινωνία που να αφορά την κυβερνησιμότητα της χώρας», είπε, εκτιμώντας ότι πολλά θα κριθούν τον τελευταίο προεκλογικό μήνα. «Η Νέα Δημοκρατία, όντας μέσα στην κοινωνία και αντιμετωπίζοντας όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, θα έχει με την αξιοπιστία της το πλεονέκτημα και στις επόμενες εκλογές», σημείωσε.