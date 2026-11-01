Θεοδωρικάκος για την επίθεση στο γραφείο του Θ. Πλεύρη: «Η βία δεν είναι πολιτική» - iefimerida.gr

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος από την πλευρά του, χαρακτηρίζει την επίθεση «επικίνδυνη πράξη βίας» και υπογραμμίζει ότι πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

«Η βία δεν είναι πολιτική», αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η τοποθέτηση εκρηκτικών ή εμπρηστικών μηχανισμών σε κτίριο, όπου ενδέχεται να κινδυνεύσουν πολίτες, δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως μορφή διαμαρτυρίας, αλλά συνιστά έγκλημα.

Παράλληλα, τονίζει ότι η κοινωνία απαιτεί την άμεση τιμωρία των υπευθύνων και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι απέναντι στη βία η απάντηση πρέπει να είναι η ενότητα, η σοβαρότητα και η νομιμότητα.

«Η εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι είναι μια επικίνδυνη πράξη βίας και πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Η βία δεν είναι πολιτική. Η τοποθέτηση εκρηκτικών/εμπρηστικών μηχανισμών σε κτίριο, όπου διατρέχουν κίνδυνο πολίτες, δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως "διαμαρτυρία". Είναι έγκλημα. Απαίτηση της κοινωνίας η άμεση τιμωρία των υπευθύνων. Απέναντι στη βία απαντάμε με ενότητα, σοβαρότητα και νομιμότητα», αναφέρει στην ανάρτησή του.