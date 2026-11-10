Θεοδωρικάκος: Με πρωταγωνιστή τη φαρμακευτική βιομηχανία, κάνουμε πράξη την πιο παραγωγική οικονομία - iefimerida.gr

Στην στήριξη των επενδύσεων της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στη σημαντική μεταρρύθμιση που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης για τις στρατηγικές επενδύσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026».

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία ισχυρό πρωταγωνιστή του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, καθώς συνδυάζει την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, τις εξαγωγές και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αναφέρθηκε στις 51 παραγωγικές μονάδες, τις 31 εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης και τους περισσότερους από 55.000 εργαζομένους του κλάδου, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή του στην ελληνική οικονομία.

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«Στρέψαμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή κυρίως τον Αναπτυξιακό Νόμο, και τις στρατηγικές επενδύσεις στη βιομηχανία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στον Αναπτυξιακό Νόμο έχουν ενταχθεί σημαντικές επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας ύψους 250 εκατ. ευρώ και ότι επιπλέον 250 εκατ. ευρώ αφορούν τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις του κλάδου.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τη μεταποίηση προκηρύσσονται πλέον το ένα μετά το άλλο, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιούν συνεχώς τις δυνατότητες χρηματοδότησης που τους παρέχονται. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα κίνητρα για την έρευνα και την καινοτομία, όπως η φορολογική υπερέκπτωση των ερευνητικών δαπανών έως 315%, προσθέτοντας ότι μέσω του ερευνητικού clawback οι συμψηφισμοί για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στον φαρμακευτικό κλάδο έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Μεταρρύθμιση στις στρατηγικές επενδύσεις

«Ετοιμάζουμε μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση στις στρατηγικές επενδύσεις», ανέφερε στη συνέχεια ο υπουργός, σημειώνοντας ότι θα την εισηγηθεί άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε, το υφιστάμενο πλαίσιο χρειάζεται ριζική αναμόρφωση, ώστε να ενισχύονται και οι πολύ μεγάλες επενδύσεις, αλλά και εκείνες που μέσα από την καινοτομία δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, τονίζοντας ότι μπορεί να έχει σημαντική συμμετοχή στο νέο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων.

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Aναφέρθηκε, επίσης, στη στήριξη του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού της χώρας, τονίζοντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν διατεθεί πάνω από 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι όσα έργα δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και η ενίσχυση των εξαγωγών αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική προοπτική στους νέους ανθρώπους, με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. «Στόχος μας είναι να κάνουμε πιο παραγωγική την οικονομία για να μπορεί να δίνει σταθερά καλύτερους μισθούς», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να πρωταγωνιστήσει και σε αυτή την προσπάθεια.