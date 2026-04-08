Τ. Θεοδωρικάκος: «Η επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση δεν θα περάσει» - iefimerida.gr

Για «επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της κυβέρνησης», έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης.

Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε «διαχρονικό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» καθώς, όπως είπε, κάποιοι έχουν πάρει πολλά χρήματα παραπάνω από όσα είχαν δικαίωμα, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι τα ίδια πρόσωπα πρέπει να τιμωρηθούν.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των βουλευτών της ΝΔ, ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τον λόγο που η δικογραφία έρχεται τμηματικά. Επιπλέον τόνισε ότι κανείς από αυτούς δεν κατηγορείται ότι έχει πάρει χρήματα ή ότι λειτούργησε με προσωπική ή οικονομική ιδιοτέλεια.

«Το τι πραγματικά έχει συμβεί θα διερευνηθεί και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος», σημείωσε ο ίδιος.

«Άθλιος ο χαρακτηρισμός της αντιπολίτευσης για "πλειοψηφία υποδίκων"»

Απαντώντας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί «εγκληματικής οργάνωσης» ο Τ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «εξελίσσεται μια επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της λαϊκής παράταξης της ΝΔ και της κυβέρνησης. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Ο χαρακτηρισμός από δυνάμεις της αντιπολίτευσης για "πλειοψηφία υποδίκων" είναι απαράδεκτος, άθλιος και πλήρως αστήρικτος. Η ασυλία έχει αρθεί σε δεκάδες βουλευτές όλων των κομμάτων. Στο ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, 1στους 5 βουλευτές του έχει αρθεί η ασυλία (…) Δεν τους είπε κανείς ότι είναι κόμμα υποδίκων».

«Ας φροντίσουν οι δυνάμεις τις αντιπολίτευσης να ηρεμήσουν πολιτικά, να μιλήσουν με σοβαρότητα και ευθύνη», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι «ορισμένοι θέλουν να πουν ότι για τα πάντα σε αυτή τη χώρα φταίει μία σκανδαλώδης κυβέρνηση. Αυτό είναι απαράδεκτο».

«Είναι απαράδεκτο να μιλάνε για κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων. Δεν είναι υπόδικοι. Ελέγχονται», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το τέλος του ελέγχου θα βρει τους συναδέλφους του αθώους.

«Η επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της κυβέρνησης δεν θα περάσει και πλήττει την ίδια τη Δημοκρατία», τόνισε καταληκτικά ο Τ. Θεοδωρικάκος.

«Έχουμε πάρει πίσω 110 εκατ. ευρώ από 145 εταιρείες για έργα που δεν ολοκληρώθηκαν»

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι την αρχή της διαφάνειας ακολουθεί στο

υπουργείο Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, για τα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, σημείωσε πως «έχουμε ήδη πάρει πίσω 110 εκατ. ευρώ από 145 εταιρείες. Θα γίνει σεβαστό και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, ώστε τα χρήματα αυτά να πάνε σε πραγματικές επενδύσεις».

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά και στα 13 επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο καθεστώς των Μεγάλων Επενδύσεων, τα οποία θα δημιουργήσουν 700 νέες θέσεις εργασίας. «Αφορούν την περιφέρεια και δύσκολες περιοχές, όπως είναι η Καστοριά, η Κομοτηνή, η Λάρισα και τα Ιωάννινα», όπως είπε.

Επιπλέον, τόνισε πως θα στηριχθεί και η ελληνική βιομηχανία με 200

εκατ. ευρώ από το Modernisation Fund για το 2026 και θα δοθούν 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους.

Επίσης, επισήμανε ότι την επόμενη εβδομάδα «έρχονται τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για μεταποίηση, μεγάλες επενδύσεις και παραμεθόριες περιοχές και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε δεκάδες επενδυτικά σχέδια να λάβουν ενισχύσεις. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να πέφτει ζεστό χρήμα στην οικονομία».

Τέλος, χαρακτήρισε ιδιαιτέρως σημαντική στην πράξη τη μεταρρύθμιση για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κάτι που ομολογούν πλέον οι πάντες, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Βάλαμε το νομοθετικό πλαίσιο με το πολύ αυστηρό μέτρο του πλαφόν σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη συντήρησης, η Αρχή οφείλει να το εφαρμόζει με πολύ αυστηρούς ελέγχους και πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν τον νόμο», τόνισε.

