Θεοδωρικάκος: Αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο για τις εμπορευματικές μεταφορές -Βάζουμε τέλος σε μία εκκρεμότητα 191 ετών - iefimerida.gr

Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ευθύνη του μεταφορέα στις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές, μετά από σχεδόν δύο αιώνες, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Το νομικό πλαίσιο για τις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές στηρίζεται σε διατάξεις που ανάγονται στο 1835, σε ένα βασιλικό διάταγμα. Είναι αυτονόητο πως πρέπει να αλλάξουμε μια απαρχαιωμένη νομοθεσία, που ανάγεται 190 χρόνια πίσω. Το σχέδιο διάταξης για ένα σύγχρονο πλαίσιο θα γίνει πράξη τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Θα προχωρήσουμε άμεσα στη διαβούλευση και στο πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης θα ψηφίσουμε το νέο πλαίσιο ώστε να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (EEL), επισημαίνοντας ότι η μεταρρύθμιση αφορά περίπου 40.000 φορτηγά δημόσιας χρήσης που πραγματοποιούν εθνικές μεταφορές.

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Ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής για περισσότερη βιομηχανία, σύγχρονη μεταποίηση, καινοτομία και παραγωγικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψηφιοποίηση των εμπορευματικών μεταφορών και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού eFTI από τις 9 Ιουλίου 2027. Όπως είπε, το υπουργείο Ανάπτυξης συντονίζει την ελληνική συμμετοχή στο eFTI4ALL και εργάζεται για την ανάπτυξη της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης, που θα συνδέεται με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σύστημα, με στόχο «λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις».

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, με στόχο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής: «Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, που είναι ταυτόχρονα και μεγάλη ευκαιρία: τον σιδηρόδρομο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου το 17% των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών γίνεται με τρένο. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 1,3%. Το χάσμα είναι τεράστιο και πρέπει να εργαστούμε για να το μειώσουμε, ενισχύοντας τις συνδυασμένες μεταφορές και τη σύνδεση λιμανιών, βιομηχανικών περιοχών και κέντρων logistics».

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Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για ανάγκη καλύτερης σύνδεσης των βιομηχανικών πάρκων με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, στη βελτίωση της πρόσβασης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο, καθώς και στην ανάπτυξη βιομηχανικών λιμένων και εξειδικευμένων λιμενικών υποδομών. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων στο Θριάσιο και στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι είναι έργα που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στις στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα εξεταστεί άμεσα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς, το θέμα της δημιουργίας σύγχρονων και ασφαλών χώρων στάθμευσης φορτηγών, με κατάλληλες συνθήκες για τους οδηγούς.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων στον κλάδο μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου: «Στηρίζουμε τις επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ολοκληρώσαμε μέσα σε 90 ημέρες την αξιολόγηση για τον τέταρτο κύκλο του καθεστώτος "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα". Πρόκειται για 117 επενδυτικά σχέδια ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, με ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ»

Τέλος, επισήμανε πως το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη διαχείριση 681 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, αποκλειστικά για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: «Τα 396 εκατομμύρια ευρώ αφορούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Και τα υπόλοιπα 285 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση του στόλου των επαγγελματικών τους οχημάτων. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ