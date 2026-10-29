Θεμιστοκλέους: Επισκέψεις στα νοσοκομεία Αιγίου και Πρέβεζας -Στο επίκεντρο η αναβάθμιση των ΤΕΠ και η ενίσχυση του ΕΣΥ - iefimerida.gr

Την πορεία των έργων αναβάθμισης των νοσοκομειακών υποδομών σε Αίγιο και Πρέβεζα επιθεώρησε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν η αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, η βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και η ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Τον Υφυπουργό Υγείας συνόδευσε ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ενώ κατά τη διάρκεια των επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και στελέχη των υγειονομικών μονάδων.

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Αίγιο: Σε εξέλιξη η αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας, όπου ο κ. Θεμιστοκλέους συναντήθηκε με τη Διοικήτρια, Αντιγόνη Τσάγκλα, και στελέχη του νοσοκομείου.

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους όπου υλοποιούνται έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ένα έργο που προβλέπει τη μεταστέγασή του σε νέο χώρο, επιφάνειας περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων, στο κτίριο Β΄ του νοσοκομείου.

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Η παρέμβαση περιλαμβάνει επέκταση και αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων, ενώ στους χώρους όπου σήμερα λειτουργεί το ΤΕΠ προβλέπεται να μεταφερθούν οι διοικητικές υπηρεσίες.

Στόχος είναι η δημιουργία πιο σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών, που θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του νοσοκομείου.

Πρέβεζα: Πλήρως ανακαινισμένο ΤΕΠ και 80 νέες ηλεκτρικές κλίνες

Στη συνέχεια, ο Μάριος Θεμιστοκλέους επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, συνοδευόμενος και από τον βουλευτή Πρέβεζας, Σπυρίδωνα Κυριάκη.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Διοικήτρια του νοσοκομείου, Ευθυμία Νικολάου, ενώ ακολούθησε επιθεώρηση του πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

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Το έργο αναβάθμισης του ΤΕΠ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού των δημόσιων νοσοκομείων.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση 80 παλαιών κλινών με σύγχρονες ηλεκτρικές κλίνες, οι οποίες συνοδεύονται από νέα στρώματα και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στους ασθενείς, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Θεμιστοκλέους: «Το ΕΣΥ βελτιώνεται με έργα και χειροπιαστά αποτελέσματα»

Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων, ο Υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης επαφής με τις υγειονομικές δομές της περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα.

«Επισκεφθήκαμε τα νοσοκομεία του Αιγίου και της Πρέβεζας για να δούμε από κοντά την πορεία των παρεμβάσεων και τις ανάγκες των ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά το ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως σημείωσε, οι επισκέψεις στα περιφερειακά νοσοκομεία επιτρέπουν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αποκτά πληρέστερη εικόνα των προβλημάτων και να επιταχύνει την αντιμετώπισή τους.

«Συνεχίζουμε την υλοποίηση του σχεδίου μας για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με σταθερή προτεραιότητα τον ασθενή. Το ΕΣΥ σήμερα βελτιώνεται με έργα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Όχι με μεγαλόστομα “θα” και πρόχειρες εξαγγελίες», τόνισε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε ακόμη ότι βασική επιδίωξη είναι κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με σεβασμό στην αξιοπρέπειά του.

«Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο Σύστημα Υγείας σημαίνει εμπιστοσύνη στο κοινωνικό κράτος και στις δομές του. Το νέο ΕΣΥ που δημιουργούμε σήμερα αποτελεί επένδυση ζωής όχι μόνο για το παρόν αλλά και για τις επόμενες γενιές», κατέληξε.

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Οι επισκέψεις στα νοσοκομεία Αιγίου και Πρέβεζας ανέδειξαν την πορεία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στις δημόσιες δομές υγείας, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασθενών.