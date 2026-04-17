Θάνος Πλεύρης: «Ψεύτες σβήστε» -Διαψεύδει δημοσίευμα για κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος του - iefimerida.gr

Με τη φράση «ψεύτες σβήστε» ο Θάνος Πλεύρης διαψεύδει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δικογραφία που τον αφορά σχετικά με την περίοδο του Κορωνοϊού, δημοσιεύοντας το πραγματικό περιεχόμενό της.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, σε ανάρτηση δημοσίευσε απόσπασμα της δικογραφίας που έφτασε στη Βουλή, η οποία, όπως φαίνεται από τα έγγραφα, αφορά μήνυση για υπηρεσιακό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την περίοδο που ήταν υπουργός Υγείας. Τότε, υπάλληλος του υπουργείου κατέθεσε μήνυση στον υπουργό επειδή δεν άσκησε ποινική δίωξη σε άλλον υπάλληλο, όπως μαρτυρούν και τα έγγραφα που δημοσιεύει, διαψεύδοντας έτσι δημοσίευμα που έκανε λόγο για κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περίοδο της πανδημίας.

Η ανάρτηση Πλεύρη

«Η διαβίβαση της δικογραφίας που είναι από την εισαγγελία πρωτοδικών και το σκέλος που με αφορά και προκύπτει ότι υπάλληλος με κατηγορεί γιατί δεν έκανα πειθαρχική δίωξη σε άλλον υπάλληλο.

Καμία κατηγορία από Ευρωπαία Εισαγγελία, καμία κατηγορία για πανδημία. Ψεύτες σβήστε».