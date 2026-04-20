Θάνος Πλεύρης: «Δεν υπάρχει φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για εμένα» - iefimerida.gr

Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων ότι υπάρχει φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εναντίον του, προχώρησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θ. Πλεύρης.

Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση του Action 24 έκανε λόγο για «εξωφρενικά» δημοσιεύματα και ξεκαθάρισε ότι θα κινηθεί και νομικά εναντίον των εν λόγω site.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η ο φάκελος που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, δεν αφορά σε υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά της ελληνικής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Θ. Πλεύρη η υπόθεση, αφορά στην περίοδο που ο ίδιος ήταν υπουργός Υγείας και υπάλληλος του υπουργείου ζήτησε τον πειθαρχικό έλεγχο σε προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών.

«Άσχετη υπόθεση» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Έκρινα ότι δεν πρέπει να κάνω πειθαρχικό έλεγχο και η υπάλληλος με μηνύει ότι κακώς δεν έκανα έλεγχο» στον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών, σημείωσε ο Θ. Πλεύρης και πρόσθεσε ότι είναι άσχετη υπόθεση η οποία έτυχε να έρθει στη Βουλή την ημέρα που συζητούνταν το θέμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέα.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθάρισε για άλλη μία φορά ότι η υπόθεση δεν αφορά σε προμήθειες σχετικά με τον covid και ότι δεν εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.