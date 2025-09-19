Πέθανε ο Αλέκος Ακριβάκης, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα Παρασκευή ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Ακριβάκης, σε ηλικία 81 ετών.

Ο Αλέκος Ακριβάκης υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός και για περισσότερες από δύο δεκαετίες βουλευτής Βοιωτίας.

Ποιος ήταν ο εκλιπών Αλέκος Ακριβάκης

Γεννημένος στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία. Από νεαρή ηλικία υπήρξε θερμός υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το 1965, μόλις 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.



Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007), αφήνοντας έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή του.

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

Η απώλειά του αφήνει κενό στην πολιτική ζωή της Βοιωτίας και του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του.

Συλλυπητήρια δήλωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το θάνατο του Αλέκου Ακριβάκη

Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον Αλέκο Ακριβάκη, «που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα "Ανένδοτος Βοιωτίας" ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο εκλιπών, στην οικογένεια του οποίου εκφράζει τα συλλυπητήρια του, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κόμματος και «επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις».