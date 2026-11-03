Έως το τέλος του 2026 η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα, σήμερα ανακοινώνεται η νέα λίστα - iefimerida.gr

Περίπου 1.000 κωδικοί τροφίμων, ειδών οικιακής χρήσης και προϊόντων προσωπικής φροντίδας θα περιλαμβάνονται στη νέα λίστα για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Τη συνέχιση της συμφωνίας με τις επιχειρήσεις επιβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

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Η νέα λίστα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας και θα είναι αισθητά μικρότερη από την προηγούμενη, η οποία περιλάμβανε περίπου 1.760 κωδικούς.

Από αυτήν έχουν αφαιρεθεί τα σχολικά είδη, ενώ παραμένουν προϊόντα που καλύπτουν βασικές καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών.

Στη λίστα θα βρίσκονται τρόφιμα, καθαριστικά, είδη οικιακής χρήσης και προϊόντα προσωπικής περιποίησης, όπως σαμπουάν και αφρόλουτρα.

Πόσο θα μειωθούν οι τιμές στα προϊόντα

Η μέση μείωση των τιμών στη νέα φάση της πρωτοβουλίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 6,5%, έναντι 9,5% που είχε καταγραφεί την πρώτη περίοδο εφαρμογής. Οι περισσότερες μειώσεις θα είναι της τάξης του 6% έως 7%, χωρίς να αποκλείονται και περιπτώσεις προϊόντων με διψήφια ποσοστά.

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Η συμφωνία έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών, από αρχές Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, και υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορούσε το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τη νέα λίστα των περίπου 1.000 προϊόντων.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία από τα ειδικά ενημερωτικά ταμπελάκια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως και στην προηγούμενη φάση.

Παράλληλα, περίπου στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και η εορταστική λίστα, με προϊόντα κυρίως διατροφής που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην ΕΡΤ, οι μειώσεις σε αυτή την κατηγορία ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες.

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Θεοδωρικάκος: Δύσκολος ο φετινός χειμώνας για τα νοικοκυριά

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία βασίζεται σε συμφωνία κυρίων με βιομηχανίες και επιχειρήσεις τροφίμων, τονίζοντας ότι η δέσμευση για τη συγκράτηση των τιμών θα παραμείνει ενεργή έως το τέλος του έτους.

Όμως, προειδοποίησε ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος για τα νοικοκυριά. Όπως ανέφερε, ενώ θα καταγράφονται μειώσεις στους συγκεκριμένους 1.000 κωδικούς, είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξουν αυξήσεις σε άλλα προϊόντα.

«Κάνουμε αυτό που μπορούμε», σημείωσε ο υπουργός, τονίζοντας την ανάγκη να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς την Ε.Ε., ώστε να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.