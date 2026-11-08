Τασούλας από το Αρκάδι: «Είμαστε υποχρεωμένοι να περιφρουρούμε την ελευθερία μας» - iefimerida.gr

«Είμαστε υποχρεωμένοι, τονίζω, υποχρεωμένοι, αυτή την ελευθερία να την περιφρουρούμε και να την αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, από την Ιερά Μονή Αρκαδίου, όπου παρέστη στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία.

Ο κ. Τασούλας χαρακτήρισε το Αρκάδι πηγή αστείρευτων μηνυμάτων, επισημαίνοντας ότι η θυσία των πολιορκημένων συνέβαλε στην κατάκτηση της ελευθερίας και στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εδώ στο Αρκάδι του Ρεθύμνου, πριν 160 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1866, γράφτηκε μία από τις μεγαλύτερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας», ανέφερε, τονίζοντας ότι όσοι κατέφυγαν στο μοναστήρι επέλεξαν την ελευθερία και τον αυτοπροσδιορισμό, αντί της υποταγής.

«Το Αρκάδι είναι μία πηγή αστείρευτων μηνυμάτων για μας σήμερα, 160 χρόνια μετά. Το κυρίαρχο από αυτά είναι πως απροϋπόθετη ζωή δεν υπάρχει για τον Έλληνα. Η ζωή για τον Έλληνα έχει προϋποθέσεις βασικές. Βασικότερη από αυτές είναι η ελεύθερη ζωή», σημείωσε.

Αναφερόμενος στους εγκλείστους της μονής, υπογράμμισε ότι ονειρεύτηκαν, πάλεψαν και πέθαναν για μια ζωή στην οποία θα όριζαν οι ίδιοι τον εαυτό τους, τη ζωή και τα υπάρχοντά τους. Όπως πρόσθεσε, το μήνυμά τους εξακολουθεί να αγγίζει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ελευθερία που κατακτήσαμε, η Ένωση της Κρήτης αργότερα με την Ελλάδα, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα και της δικής τους θυσίας», τόνισε, συνδέοντας την προστασία και την αξιοποίηση της ελευθερίας με την πορεία της χώρας προς την ενότητα, την ευημερία και την ασφάλεια.

«Το χρωστάμε σε όσους σήμερα τιμήσαμε και σεβόμαστε αιώνια τη μνήμη τους», ανέφερε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για την πρωινή παρέλαση στο Ρέθυμνο και το μήνυμα της συμμετοχής των νέων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τη χαρακτήρισε εντυπωσιακή. «Και ο στρατός και η μαθητική νεολαία μάς έδειξαν ότι όχι μόνο τους ανήκει το μέλλον, αλλά και διαγράφεται πιο ελπιδοφόρο», δήλωσε.