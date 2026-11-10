Τασούλας: Συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου - iefimerida.gr

Την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, δέχθηκε την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο ο ΠτΔ, Κωνσταντίνος Τασούλας.



Η κ. Ντούνη ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρθηκε στους ελέγχους, που πραγματοποιεί το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο, σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος των φορέων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, καθώς και σε θέματα λειτουργίας και αποστολής του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ