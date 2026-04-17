Στο Άστρος ο Τασούλας, στον εορτασμό της 203ης Επετείου της Β' Εθνοσυνέλευσης -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε το Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για τον εορτασμό της 203ης Επετείου της Β' Εθνοσυνέλευσης.

Ο κ. Τασούλας παρέστη στη Δοξολογία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφανίου και ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου από τον Ομότιμο Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Χαραλάμπη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στον Ιερό Χώρο της Β΄ Εθνοσυνέλευσης και προέβη σε δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι «η συνταγματική, αυτή η θεσμική κληρονομιά, που έρχεται από την Επανάσταση του 1821, μας εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο γιατί το ύπατο θεσμικό μας οικοδόμημα, το Σύνταγμά μας, είναι από τα πιο προηγμένα και πιο φιλελεύθερα στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο».

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «"Εις την Ελληνικήν επικράτειαν, δεν πωλείται, ούτε αγοράζεται άνθρωπος". Είναι η πιο εμβληματική διάταξη του Νόμου της Επιδαύρου, του νέου Συντάγματος που ψηφίσθηκε πριν 203 χρόνια εδώ στο Άστρος, από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση, από τους αντιπροσώπους των Ελλήνων, που πολεμούσαν για την ελευθερία τους, αλλά και προετοίμαζαν αυτή την ελευθερία θεσμικά την ίδια στιγμή.

Είχαμε και άλλες πρωτοποριακές διατάξεις, που καθιέρωναν την ελευθεροτυπία, καθιέρωναν το δικαίωμα του αναφέρεσθαι, καθιέρωναν τη δίκαιη δίκη, αλλά αποφασίσθηκε συγχρόνως και η κατάργηση των τοπικών πολιτευμάτων. Έτσι το νέο Σύνταγμα αφορά ενιαία την αγωνιζόμενη ελληνική επικράτεια. Η νέα αυτή πραγματικότητα, αυτή η κληρονομιά η συνταγματική, αυτή η θεσμική κληρονομιά, που έρχεται από την Επανάσταση του 1821, μας εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο γιατί το ύπατο θεσμικό μας οικοδόμημα, το Σύνταγμά μας, είναι από τα πιο προηγμένα και πιο φιλελεύθερα στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο.

Η Β' Εθνοσυνέλευση, που έγινε εδώ στο Άστρος, ήταν πράγματι το πιο σημαντικό γεγονός του πρώτου εξαμήνου του 1823. Επιβεβαίωσε με πλήρη τρόπο την αφοσίωση των προγόνων μας στην πολιτική τους ύπαρξη και στην ανεξαρτησία τους. Και αυτός ο αγώνας που έδωσαν για τη θεσμική και την εθνική μας παλιγγενεσία, ενάντια στον οθωμανικό ζυγό, είχε ως κορυφαίο σταθμό αυτό που συνέβη εδώ στο Άστρος το 1823, τη Β' Εθνοσυνέλευση και το Σύνταγμα του Άστρους!»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την παρέλαση των μαθητών και των συλλόγων ο κ. Τασούλας ξεναγήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Έπαυλης του Ηρώδη Αττικού.

Δείτε φωτογραφίες από το Άστρος

Παρουσία του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο εορτασμός της 203ης Επετείου της Β’ Εθνοσυνέλευσης, στο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ-ΜΠΕ