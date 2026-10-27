Τασούλας και Μητσοτάκης δείπνησαν σε γνωστό εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης δείπνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, οι κ. Τασούλας και Μητσοτάκης συνέφαγαν στο εστιατόριο «Διάβαση», στην Παύλου Μελά, μετά την εκδήλωση στον Λευκό Πύργο.
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Νωρίτερα το απόγευμα, οι κ. Τασούλας και Μητσοτάκης παρέστησαν στην τελετή για τον νέο φωτισμό στον Λευκό Πύργο.
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