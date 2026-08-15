 Τασούλας για Στέφανο Μάνο: Διακρίθηκε για την ακεραιότητα, το ήθος, το θάρρος της γνώμης και την παρρησία του - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Στέφανο Μάνο: Διακρίθηκε για την ακεραιότητα, το ήθος, το θάρρος της γνώμης και την παρρησία του

Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας
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Τη θλίψη του για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας πως επρόκειτο για έναν πολιτικό που διακρίθηκε επί δεκαετίες στη δημόσια ζωή του τόπου με το έργο, τις θέσεις, την ακεραιότητα και το ήθος του.

​«Με θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία του Στέφανου Μάνου, ενός πολιτικού που, επί δεκαετίες, διακρίθηκε στη δημόσια ζωή του τόπου μας με το έργο και τις θέσεις του. Παρέμεινε ενεργός έως το τέλος, με αμείωτο ενδιαφέρον για τα κοινά και σταθερή αγωνία για την πρόοδο της κοινωνίας και της πατρίδας», αναφέρει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο κ. Τασούλας σημειώνει επίσης ότι ο εκλιπών «διακρίθηκε για την ακεραιότητα, το ήθος, το θάρρος της γνώμης και την παρρησία του, αρετές που τιμούν και προάγουν τη δημοκρατία», προσθέτοντας πως «με σταθερές πεποιθήσεις σε όλη του τη διαδρομή, υπηρέτησε το όραμα μιας Ελλάδας σύγχρονης και ευρωπαϊκής».

«Από θέσεις ευθύνης εργάστηκε με γνώση, εργατικότητα και συνέπεια, αφήνοντας ευδιάκριτο αποτύπωμα. Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

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