O Tασούλας ανακυρήχθηκε επίτιμος δημότης Κορδελιού-Ευόσμου: Δήμος-παράδειγμα στιβαρότητας και αξιοπρέπειας - iefimerida.gr

Με συγκινητικα λόγια μίλησε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Κορδελιού - Ευόσμου.

«Με μεγάλη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, στον δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, έναν τόπο που υποδέχτηκε γενιές ολόκληρες ξεριζωμένων Ελλήνων και τους έδωσε χώρο να σταθούν και προοπτική να δημιουργήσουν».

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«Ο δήμος Κορδελιού - Ευόσμου αποτελεί «παράδειγμα στιβαρότητας και αξιοπρέπειας»

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Πολυλειτουργικό Κέντρο - Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Ελευθέριο Κορδελιό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία του δημάρχου Λευτέρη Αλεξανδρίδη, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης, χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την ανακήρυξή του ως επίτιμου δημότη.

Όπως είπε ο κ. Τασούλας, ο δήμος Κορδελιού - Ευόσμου αποτελεί «παράδειγμα στιβαρότητας και αξιοπρέπειας, πρότυπο ανθεκτικής συλλογικής συνείδησης, ικανής να μετατρέπει τον πόνο σε δημιουργία, τη δοκιμασία σε πρόοδο, τη μνήμη σε ευθύνη». Παράλληλα, απευθυνόμενος στον δήμαρχο, ευχήθηκε να συνεχίσει με πίστη το έργο του, «αξιοποιώντας το σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό σας, εμβαθύνοντας στη μνήμη των προγόνων σας, αντλώντας από το συναισθηματικό φορτίο της και μεταπλάθοντάς το σε όραμα μέλλοντος».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην ιστορία του τόπου, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφυγες «έφεραν μαζί τους την εργατικότητα, τον πολιτισμό, τις τέχνες και το εμπορικό τους δαιμόνιο. Αναζωογόνησαν την ύπαιθρο, τόνωσαν τη βιομηχανία, μεταλαμπάδευσαν το οξύ επιχειρηματικό τους πνεύμα και τις προοδευτικές τους αντιλήψεις σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και μέσα σε λίγες δεκαετίες, οι λάσπες και οι παράγκες των προσφυγικών καταυλισμών μετατράπηκαν σε ζωντανούς, αυτόνομους δήμους στα δυτικά της Θεσσαλονίκης».

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Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου έχει τον νεανικότερο πληθυσμό σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «μια ολοζώντανη περιοχή, με μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, με σχολεία και γυμναστήρια, με δυναμική αγορά, που προσβλέπει με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία σ' ένα αύριο αντάξιο της ιστορίας της».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τασούλας ανακοίνωσε, υπό χειροκροτήματα, πως δημοσιεύτηκε χθες στο πρώτο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα που επικυρώνει επίσημα τη μετονομασία του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου σε δήμο Ελευθερίου Κορδελιού - Ευόσμου. «Συνεπώς ένα διαχρονικό, ιστορικό, αιτιολογημένο και σθεναρό ηθικά αίτημα υλοποιήθηκε και τώρα ο δήμος θα αποκτήσει και έμβλημα δηλωτικό της ιστορίας και του προορισμού του», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλώνοντας συμπαραστάτης των αιτημάτων του δήμου, που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Λ. Αλεξανδρίδης: Σπάνια η πολιτική διαδρομή του κ. Τασούλα

Στην προσφώνησή του, ο δήμαρχος της περιοχής κ. Αλεξανδρίδης, στάθηκε στην πολιτική πορεία του κ. Τασούλα, λέγοντας πως «η πολιτική σας διαδρομή είναι σπάνια, γιατί επεκτείνεται διαδοχικά και ανοδικά σε όλα τα αξιώματα της πολιτικής μας ζωής, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από δήμαρχος Κηφισιάς και την κοινοβουλευτική σας πορεία έως την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας».

«Σήμερα, ο δήμος Κορδελιού - Ευόσμου, τιμώντας εσάς και τη διαδρομή σας, τονίζει παράλληλα και τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης ως θεμέλιο λίθο στον πολιτικό στίβο της χώρας», προσέθεσε ο δήμαρχος. «Καλώς ήρθατε εξοχότατε και επίτιμε συνδημότη μας, στο νέο μας Καλλικρατικό δήμο Ελευθερίου Κορδελιού - Ευόσμου», κατέληξε ο κ. Αλεξανδρίδης.

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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κορδελιού - Ευόσμου, Σάββας Ξενιτόπουλος ανέγνωσε το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης του Σώματος να ανακηρυχθεί ο κ. Τασούλας επίτιμος δημότης, ενώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δόθηκαν από τον δήμαρχο η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του και ένα λεύκωμα της περιοχής.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης (αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία), Σταύρος Καλαφάτης, Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, οι βουλευτές της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου και δήμαρχοι.

Στη ΣΣΑΣ και στα Συμμαχικά Κοιμητήρια Zέιτενλικ ο Κ. Τασούλας

Το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), όπου παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας νέων αξιωματικών. Τον υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο διοικητής της Σχολής, ταξίαρχος Ματθαίος Σαββίδης.

Ο κ. Τασούλας απένειμε τα ξίφη σε 84 ορκισθέντες νέους αξιωματικούς, εκ των οποίων οι 31 του Υγειονομικού, 33 του Οικονομικού και 20 των Κοινών Σωμάτων.

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Στη συνέχεια επισκέφθηκε τα Συμμαχικά Κοιμητήρια του Zέιτενλικ, όπου το υποδέχθηκαν οι κύριοι Δαβάκης και Χούπης, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου - Μακεδονίας, αντιστράτηγος, Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την επιμνημόσυνη δέηση, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ελλήνων Πεσόντων και ξεναγήθηκε στον χώρο των Συμμαχικών Κοιμητηρίων, όπου βρίσκονται οι τάφοι 20.500 στρατιωτών των Συμμαχικών Δυνάμεων της Αντάντ, οι οποίοι έπεσαν στο Μακεδονικό Μέτωπο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ