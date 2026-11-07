Τασούλας από τον μαρτυρικό Αβδελλά: Είμαστε ελεύθεροι γιατί κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους - iefimerida.gr

«Είμαστε ελεύθεροι, όχι αυτονόητα. Είμαστε ελεύθεροι γιατί κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους, έδωσαν το μέλλον τους» υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, παρέστη στον μαρτυρικό Αβδελλά του Δήμου Μυλοποτάμου, στην τελετή τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής στον Γουρνόλακκο του Ψηλορείτη, τον Σεπτέμβριο του 1943.

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Τασούλας από τον μαρτυρικό Αβδελλά

Στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην επίσημη αναγνώριση του Αβδελλά ως μαρτυρικού οικισμού, επισημαίνοντας ότι στα τέλη Ιουλίου του 2025 είχε την τιμή να υπογράψει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο οι κάτοικοι περίμεναν επί δεκαετίες. Όπως σημείωσε, με αυτό αναγνωρίστηκε η τεράστια δοκιμασία που υπέστη ο τόπος από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής.

Ο κ. Τασούλας υπενθύμισε ότι τον Σεπτέμβριο του 1943 δολοφονήθηκαν αναίτια 23 κάτοικοι του Αβδελλά, κτηνοτρόφοι και απλοί αγρότες, νέοι άνθρωποι, οι περισσότεροι πολύτεκνοι. Συνέδεσε το μαρτύριό τους με τις αντίστοιχες θηριωδίες που διαπράχθηκαν την ίδια περίοδο στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα, τονίζοντας ότι η θυσία τους δημιουργεί σήμερα μια τεράστια υποχρέωση και δέσμευση απέναντι στα θύματα.

«Η σημερινή μας ελευθερία και η σημερινή μας προσπάθεια για προκοπή της χώρας πατάει πάνω στη θυσία εκείνων των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι οι άνθρωποι αυτοί στερήθηκαν τη χαρά της ζωής, των παιδιών και της οικογένειάς τους, προσφέροντας τη ζωή και το μέλλον τους για την ελευθερία της χώρας. Η σημερινή απόδοση τιμής στη μνήμη τους, όπως επισήμανε, υπενθυμίζει το χρέος απέναντι σε εκείνους που θυσιάστηκαν για αυτόν τον υπέρτατο σκοπό.

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Στο ιστορικό των εκτελέσεων αναφέρθηκε στην ομιλία της η πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου της Κοινότητας Αβδελλά, Μαρία Λαμπρινού. Όπως ανέφερε, στις 2 Σεπτεμβρίου 1943 οι γερμανικές δυνάμεις συνέλαβαν δέκα κτηνοτρόφους, τους οποίους εκτέλεσαν την επομένη στη θέση Γουρνόλακκος. Στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν συγγενείς ανέβηκαν για να θάψουν τους νεκρούς τους, οι κατακτητές άνοιξαν ξανά πυρ, δολοφονώντας και εκείνους.

Σύμφωνα με την κ. Λαμπρινού, στις δύο εκτελέσεις έχασαν τη ζωή τους συνολικά 32 πατριώτες, από τους οποίους οι 23 κατάγονταν από τον Αβδελλά. Η ίδια αναφέρθηκε στα ορφανά παιδιά, στις χήρες, στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και στις οικογένειες που ξεκληρίστηκαν, υπογραμμίζοντας το βαρύ τίμημα που πλήρωσε το χωριό.

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι η υπογραφή του έδωσε στην ιστορική αλήθεια την επίσημη αναγνώριση που η τοπική κοινωνία ανέμενε επί δεκαετίες. Εκ μέρους των κατοίκων και των απογόνων των θυμάτων, του προσέφερε τιμητική πλακέτα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Στην τελετή παρέστησαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Χνάρης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος.

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Με αφορμή την εκδήλωση, ο κ. Αρναουτάκης χαρακτήρισε τον μαρτυρικό Αβδελλά και τη θυσία των εκτελεσθέντων «έναν αιώνιο, ανεξίτηλο φάρο εθνικής αξιοπρέπειας και αντίστασης», υπογραμμίζοντας το χρέος διατήρησης της συλλογικής μνήμης και τον διαρκή αγώνα για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του Δήμου Μυλοποτάμου, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ