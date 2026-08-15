Τασούλας από Παναγία Σουμελά: Να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στην Τουρκία, η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού - iefimerida.gr

Στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά του Βερμίου παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο κ. Τασούλας στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ανάγκη να καταφέρουμε να αναγνωριστεί σε όλο τον κόσμο η πραγματικότητα της Γενοκτονίας σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού και να την αναγνωρίσει ακόμα και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο.

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Ο κ. Τασούλας είπε ότι ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του Ελληνισμού και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Ελληνες και τον Ελληνισμό όπου Γης.

«Για τον ελληνικό λαό η Παναγία ήταν πάντα ο στυλοβάτης του, ιδίως στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του, και η Παναγία εξακολουθεί τον ίδιο λαό να σκέπει ως πηγή δύναμης, παρηγοριάς και ελπίδας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνέχισε: «Ιδιαίτερα εδώ στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, στο Ιερό αυτό Προσκύνημα, τιμούμε και γιορτάζουμε την Παντάνασσα του Ποντιακού Ελληνισμού, σε ένα τοπίο το οποίο επελέγη ακριβώς γιατί θυμίζει τις ποντιακές άλπεις της αλησμόνητης Τραπεζούντας. Για τον Ποντιακό μας Ελληνισμό η Παναγία είναι το καταφύγιο και το ιερό του σύμβολο. Ευρισκόμενοι, λοιπόν, εδώ, στην Παναγία Σουμελά, και τιμώντας αυτή τη γιορτή δεν μπορούμε παρά να αντιληφθούμε πως ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στυγερή Γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά.

Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει η Παναγία Σουμελά και εν ονόματι αυτού του Ελληνισμού και της δοκιμασίας του καθενός και της καθεμιάς και προπαντός εμείς, η Πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να ασπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της Γενοκτονίας που υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή τη Γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο. Όπως ελέχθη, ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι ένα από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του σύγχρονου Ελληνισμού. Μια από τις πιο δημιουργικές και δυναμικές του κοινότητες. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω πως όπου έζησε, μεγαλούργησε και πρόκοψε ο Ελληνισμός και όπου επί αιώνες ακουγόταν η ελληνική γλώσσα, σε εκείνα τα σημεία, όπως είναι και η Τραπεζούντα, σε εκείνα ακριβώς τα σημεία το ελληνικό αποτύπωμα παραμένει όχι μόνο ανεξίτηλο, αλλά και καθοριστικό για εκείνο τον τόπο».

Κατά την άφιξη του στην Παναγία Σουμελά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο υφυπουργός Εσωτερικών - Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο δήμαρχος της Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», Γιώργος Τανιμανίδης, και ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων. Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

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Μετά την ολοκλήρωση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε τιμητικές διακρίσεις στην Αικατερίνη και τον Πέτρο, αριστούχους μαθητές της Β' Λυκείου Μακροχωρίου, στη μνήμη των 21 μαθητών από το σχολείο που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 2003.

Ο μητροπολίτης Παντελεήμων επέδωσε στον κ. Τασούλα τον Μεγαλόσταυρο των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας, που του απένειμε το Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» και αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε για την τιμή που του έγινε και σημείωσε πως «σήμερα εδώ, στις πλαγιές του Βερμίου, ιεροπρεπώς και επιστρέψτε μου και βυζαντινοπρεπώς τιμήσαμε τη σπουδαία γιορτή της σεπτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το παράσημο των Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας θα κοσμεί το Προεδρικό Μέγαρο και θα θυμίζει πως η σκέψη της σύγχρονης Ελλάδος είναι στραμμένη προς τις ρίζες της».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

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Μετά τη λιτάνευση ο κ. Τασούλας παρακολούθησε ένα μέρος του προγράμματος με παραδοσιακά ποντικά χορευτικά συγκροτήματα και το μεσημέρι θα παρακαθίσει σε γεύμα προς τιμήν του στο Μελισσανίδειο Μέλαθρο.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Πάρις Κουκουλόπουλος, ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές της ΝΔ, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Στέλλα Αραμπατζή, οι αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Ημαθίας, Κωνσταντίνος Καλαιτζίδης, ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, εκλεγμένοι της Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στις εκδηλώσεις παίρνουν μέρος πιστοί, Πόντιοι στην πλειοψηφία τους, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό με σκοπό να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας Σουμελά και να εκπληρώσουν κάποιο τάμα.