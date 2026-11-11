Τασούλας: 114 χρόνια από την απελευθέρωση της Καστοριάς -«Τιμάμε τους αγώνες για την ελευθερία» - iefimerida.gr

«Με την απελευθέρωση της Καστοριάς κλείνει ένας μεγάλος κύκλος οθωμανικού ζυγού, που κράτησε πάνω από πέντε αιώνες, μέσα στους οποίους οι Έλληνες εδώ διατήρησαν την πίστη και την ελληνικότητά τους», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο ΠτΔ αμέσως μετά το πέρας της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της επετείου των 114 χρόνων από την απελευθέρωση της Καστοριάς, τόνισε ότι «αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στις 26 Οκτωβρίου του 1912, το ελληνικό Γενικό Στρατηγείο έστρεψε το ενδιαφέρον του προς τη Δυτική Μακεδονία. Οι επόμενες 15 ημέρες υπήρξαν καθοριστικές για την έκβαση του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου».

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«Σαν σήμερα, 11 Νοεμβρίου, πριν από 114 χρόνια, ελευθερώνεται η τελευταία μεγάλη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, η Καστοριά, ανήμερα του Αγίου Μηνά, που είναι και ο πολιούχος της. Με την απελευθέρωση της Καστοριάς κλείνει ένας μεγάλος κύκλος οθωμανικού ζυγού, που κράτησε πάνω από πέντε αιώνες, μέσα στους οποίους οι Έλληνες εδώ διατήρησαν την πίστη και την ελληνικότητά τους. Και έχοντας ως προανάκρουσμα τον Μακεδονικό Αγώνα, ήρθε η απελευθέρωση της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς» σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόσθεσε:

«Τιμάμε βαθύτατα αυτή την επέτειο. Θυμόμαστε τους αγώνες που έκαναν για να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους και να ελευθερώσουν τον τόπο τους. Και πάνω σε αυτή τη μεγαλειώδη ελευθερία, που χτίστηκε πριν από 114 χρόνια, σήμερα η Καστοριά ατενίζει το μέλλον της αισιόδοξα και με αυτοπεποίθηση».

«Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Καστοριάς, ήρθε η απελευθέρωση της Κορυτσάς στη Βόρεια Ήπειρο και, λίγους μήνες αργότερα, των Ιωαννίνων. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ξεκίνησαν από τη Μελούνα, από τη μικρή Ελλάδα της Μελούνας, και διπλασίασαν την έκταση της χώρας.

» Αυτή την Ελλάδα τιμάμε σήμερα, αυτή την Ελλάδα θυμόμαστε και είμαστε αποφασισμένοι να αναγνωρίσουμε το μεγαλείο της, αξιοποιώντας την ελευθερία μας για την ευημερία, την προκοπή και την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Χρόνια πολλά από την Καστοριά» τόνισε ο κ. Τασούλας.

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Ενημέρωση για τα έργα ανάπλασης του παραλιακού μετώπου

Το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε στον μητροπολιτικό ναό την επίσημη δοξολογία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Καλλινίκου, συγχοροστατούντος του Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και του Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο των Πεσόντων στην πλατεία Μακεδονομάχων, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη

Ο κ. Τασούλας, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Καστοριάς, Γιάννη Κορεντσίδη, περπάτησε κατά μήκος της βόρειας παραλίας και ενημερώθηκε για τα έργα ανάπλασης του παραλιακού μετώπου που βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ παρόντες ήταν ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, ο δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Αντωνίου, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και απόγονοι του Συλλόγου Μακεδονομάχων ΠΕ Καστοριάς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ