Ταχιάος για οδό Πόντου: Δεν σχεδιάζουμε απλώς έναν δρόμο, αλλά πώς θα κινείται η ανατολική Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια - iefimerida.gr

Συσκέψεις εργασίας σχετικά με την κατασκευή και την επέκταση της οδού Πόντου με τη δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, και τον δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, είχε ο Νίκος Ταχιάος.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν στελέχη των υπηρεσιών των δύο δήμων, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας-Θράκης-Ηπείρου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου εταιρείας του έργου.

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Στο τραπέζι βρέθηκαν τρία ζητήματα που, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών « συναντώνται στο ίδιο σημείο του χάρτη», η διάνοιξη της οδού Πόντου, η επέκταση του σχεδίου πόλεως της Πυλαίας και η σχεδιαζόμενη επέκταση του μετρό προς το Πατριαρχικό και το αεροδρόμιο.

Ταχιάος: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα έργο που εκκρεμούσε επί δεκαετίες

«Δεν σχεδιάζουμε απλώς έναν δρόμο. Σχεδιάζουμε πώς θα κινείται η ανατολική Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μετά την ολοκλήρωση των επαφών.

«Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα έργο που εκκρεμούσε επί δεκαετίες, τη διάνοιξη της οδού Πόντου στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς. Ο δρόμος αυτός δεν είναι κρίσιμος μόνο για τη μετακίνηση και την ασφάλεια όσων χρησιμοποιούν τους τρεις τελευταίους σταθμούς της γραμμής προς την Καλαμαριά. Εξασφαλίζει επίσης την πρόσβαση στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, ο οποίος μεσοπρόθεσμα, μέχρι την επέκταση του μετρό προς τα ανατολικά, θα κληθεί να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις ανάμεσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο και τους οικισμούς του άξονα της Μηχανιώνας», επεσήμανε ο κ. Ταχιάος.

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«Γι’ αυτό», πρόσθεσε, «πρέπει να καταλήξουμε το συντομότερο δυνατό στο πώς η οδός Πόντου θα συναντά τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και στο πώς θα σχεδιαστούν οι μετακινήσεις όσων θα χρησιμοποιούν το μετρό».

Χαρακτήρισε κρίσιμες τις συναντήσεις, προσθέτοντας ότι η εξίσωση έχει δύο ακόμη μεταβλητές: Την επέκταση του σχεδίου πόλεως της Πυλαίας στην περιοχή που χωρίζεται από την Καλαμαριά με την περιφερειακή τάφρο και την σχεδιαζόμενη επέκταση του μετρό προς το Πατριαρχικό και στη συνέχεια προς το αεροδρόμιο, η οποία απαιτεί και τη χωροθέτηση σταθμού επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής.

«Καταγράψαμε τα ζητήματα και τις εκκρεμότητες και συμφωνήσαμε σε κοινές ενέργειες. Στόχος μας είναι ένας σχεδιασμός που θα έχει την αποδοχή της πόλης και των φορέων της και, κυρίως, θα είναι γρήγορος και εφαρμόσιμος. Δεν σχεδιάζουμε απλώς έναν δρόμο. Σχεδιάζουμε πώς θα κινείται η ανατολική Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε.

«Το κλειδί της επιτυχίας είναι να ωριμάσουν και να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της πόλης, με πνεύμα συνεργασίας και κοινούς στόχους. Αυτό ζητούν οι Θεσσαλονικείς και αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Το αποδεικνύει το μέγεθος των έργων που έχουν ήδη παραδοθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη», τόνισε ο κ. Ταχιάος.