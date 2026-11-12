Ταγαρά για τα ουρλιαχτά σε πάνελ: «Δεν είμαι η τρελή του χωριού, μιλούσα δυνατά για να ακουστώ, ήθελα να πω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ που υπεραγαπώ»

Για το τρόπο της σε τηλεοπτικό πάνελ πριν τρεις ημέρες όπου ανέβασε σε υπερβολικό βαθμό τους τόνους, ουρλιάζοντας, δικαιολογήθηκε η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Ταγαρά.

Ειδικότερα, αντιδράσεις προκάλεσε το ξέσπασμα της Κατερίνας Ταγαρά σε πάνελ του Κontra Channel τη Δευτέρα, όπου επιτέθηκε λεκτικά στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, με υψηλούς τόνους και έντονες χειρονομίες.

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Η κυρία Ταγαρά ούρλιαζε απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στο πάνελ Βασίλη Φεύγα: «Είσαστε άπραγοι, είστε παθητικοί, να φύγετε, είστε άσχετοι, ανίκανοι», προσθέτοντας ότι πρέπει να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, «ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει».

Όταν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες τη ρώτησαν τι διαφοροποιεί το ΠΑΣΟΚ στα εθνικά θέματα, εκείνη δεν παρέθεσε συγκεκριμένο επιχείρημα. Συνέχισε με τον ίδιο τόνο: «Εγώ είμαι υπέρ των εθνικών συμφερόντων, αλλά εσείς είστε ανίκανοι κι ο ανίκανος πρέπει να φεύγει».

Το βίντεο αναδημοσίευσε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με το σχόλιο «Ποια είναι αυτή η κυρία;… έλα Χριστέ και Παναγία!».

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Ταγαρά: Μιλούσα δυνατά για να ακουστώ

Σε δηλώσεις της στο ΟΡΕΝ, η κυρία Ταγαρά υποστήριξε ότι η αστική ευγένεια την οδηγεί να μην διακόπτει τον συνομιλητή της και ότι άφησε τον εκπρόσωπο της ΝΔ να μιλήσει. Όπως είπε, δεν συμβαίνει πάντα το ίδιο και με την ίδια: «Όταν δεν σταματάει η πρακτική αυτή, ή θα σταυρώσω τα χέρια και δεν θα μιλήσω, κάτι αδιανόητο για μένα, ή θα διεκδικήσω τον χρόνο και τον χώρο μου».

Υποστήριξε ότι κυκλοφόρησε μόνο ένα απόσπασμα και ότι μιλούσε δυνατά απλώς για να ακουστεί, επειδή ο εκπρόσωπος της ΝΔ μιλούσε συστηματικά πάνω της. «Μπορεί να δει τη συζήτηση, ώστε να δει ότι δεν είμαι η τρελή του χωριού», είπε, τονίζοντας ότι μίλαγε έτσι επειδή «ήθελα να πω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ που υπεραγαπώ». Προηγήθηκαν, κατά την ίδια, ειρωνικά σχόλια για τον Ανδρουλάκη και, ως θεσμική, όφειλε να υπερασπιστεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Η αστική ευγένεια επιβάλει να μη διακόπτω τον συνομιλητή μου και άφησα τον εκπρόσωπο της ΝΔ να μιλήσει. Υπάρχουν, όμως, αρκετές φορές που δεν συμβαίνει το ίδιο και με μένα. Όταν δεν σταματάει η πρακτική αυτή ή θα σταυρώσω τα χέρια και δεν θα μιλήσω κάτι που είναι αδιανόητο για μένα ή θα διεκδικήσω τον χρόνο και τον χώρο μου» τόνισε.

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Η κυρία Ταγαρά τόνισε ότι η παρέμβασή της ήταν πολιτική, αφού πιστεύει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ακατάλληλη και πρέπει να φύγει.