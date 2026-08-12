 Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής, προχώρα όλο και πιο μπροστά!» - iefimerida.gr
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Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής, προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

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