Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής, προχώρα όλο και πιο μπροστά!» - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:
«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»
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