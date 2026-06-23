Τα πρόσωπα-έκπληξη στη σκιώδη κυβέρνηση Τσίπρα: Ο TikToker κτηνοτρόφος και ο γιος πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Με ένα μωσαϊκό προσώπων από την πανεπιστημιακή κοινότητα, την αυτοδιοίκηση, τη Δικαιοσύνη, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την αγορά και τη δημόσια διοίκηση συγκροτείται η νέα «σκιώδης κυβέρνηση» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Ανάμεσα στις επιλογές που προκαλούν το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον ξεχωρίζει η πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Λεπενιώτη, η δικαστικός που συνδέθηκε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής και αναλαμβάνει τον τομέα Δικαιοσύνης, Θεσμών και Δικαιωμάτων.

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Ιδιαίτερο βάρος έχει και η τοποθέτηση του πρώην αρχηγού ΓΕΕΘΑ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Χριστοδούλου στον τομέα Άμυνας, ενώ αίσθηση προκαλεί η συμμετοχή του Μαρίνου Σκανδάμη στον τομέα Προστασίας του Πολίτη, λίγα μόλις 24ωρα μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ.

Στο νέο σχήμα πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν και έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη. Ο επί σχεδόν τρεις δεκαετίες δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης αναλαμβάνει τον τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αναπληρωτή τον πρώην δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη, ενώ η επί σειρά ετών δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά αναλαμβάνει τη Νησιωτική Πολιτική.

Στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται ακόμη ο γνωστός TikToker αγροτοσυνδικαλιστής Θωμάς Μόσχος, ο οποίος αναλαμβάνει τον τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και ο δικηγόρος Αργύρης Μπεντενιώτης, γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Μπεντενιώτη, ο οποίος τοποθετείται αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.

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Παράλληλα, στο σχήμα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, πρώην ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση και πρόσωπα της πραγματικής οικονομίας, συνθέτοντας ένα εναλλακτικό κυβερνητικό επιτελείο που επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας.

Οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης



Ζωή με Αξιοπρέπεια και Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος



Τομέας Εργασίας

Διονύσης Τεμπονέρας (Τομεάρχης)

Δικηγόρος με εξειδίκευση στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας.

Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και νομική σύμβουλος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Τομέας Υγείας

Σπύρος Δρίτσας (Τομεάρχης)

Χειρουργός στον «Ευαγγελισμό» με εξειδίκευση στη χειρουργική ογκολογία.

Γιώργος Μπουλμπασάκος (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Πνευμονολόγος και επί χρόνια διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού».

Τομέας Παιδείας



Ιωάννα Λαλιώτου (Τομεάρχης)

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πρώην αντιπρύτανις.

Παναγής Κασσιανός (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας.

Τομέας Αθλητισμού



Αναστάσης Ζανιάς (Τομεάρχης)

Πολιτικός μηχανικός και αυτοδιοικητικό στέλεχος.

Βασιλική Τσίκλη (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια τεχνικής κολύμβησης.

Τομέας Πολιτισμού

Χάρης Μαυρουδής (Τομεάρχης)

Ηθοποιός και πρώην αντιδήμαρχος Χαλανδρίου.

Εύα Ρέντζου (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Εικαστικός και εκπαιδευτικός.

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδιού και Οικογένειας

Μαριζέτα Αντωνοπούλου (Τομεάρχης)

Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ.

Φανή Κουντούρη (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντειο.

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής

Δημήτρης Λυρίτσης (Τομεάρχης)

Δικηγόρος με εξειδίκευση στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

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Ισχυρή Δημοκρατία

Τομέας Δικαιοσύνης, Θεσμών και Δικαιωμάτων

Μαρία Λεπενιώτη (Τομεάρχης)

Πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Χριστίνα Τσαγκλή (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Γιώργος Ιωακειμίδης (Τομεάρχης)

Πρώην δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Απόστολος Καλογιάννης (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Πρώην δήμαρχος Λαρισαίων.

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης

Γρηγόρης Θεοδωράκης (Τομεάρχης)

Πρώην γενικός γραμματέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Γιώργος Σπανουδάκης (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Στέλεχος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Δίκαιη Ανάπτυξη

Τομέας Οικονομικών

Φραγκίσκος Κουτεντάκης (Τομεάρχης)

Επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής και πρώην γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Γιώργος Παππάς (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

Τομέας Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Γιώργος Πετράκος (Τομεάρχης)

Καθηγητής Οικονομικών και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Αργύρης Μπεντενιώτης (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Δικηγόρος και γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Μπεντενιώτη.

Ευάγγελος Πούλιος (Αναπληρωτής Τομεάρχης Εμπορίου)

Νομικός, συγγραφέας και επιχειρηματίας με διεθνή δραστηριότητα.

Τομέας Τουρισμού

Γιώργος Κωνσταντινίδης (Τομεάρχης)

Στέλεχος επιχειρήσεων με εμπειρία στον τουρισμό και τις επενδύσεις.

Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Στέλεχος της SALFO & Associates.

Μαρία Καμμά (Αναπληρώτρια Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής)

Δήμαρχος Τήλου από το 2012.

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης

Θωμάς Μόσχος (Τομεάρχης)

Κτηνοτρόφος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και γνωστός TikToker αγροτοσυνδικαλιστής.

Σπύρος Κίντζιος (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής

Βασίλης Μαγκλάρας (Τομεάρχης)

Διευθύνων σύμβουλος του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου και πρώην γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών.

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Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Κώστας Λαγουβάρδος (Τομεάρχης)

Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ένας από τους πλέον γνωστούς Έλληνες μετεωρολόγους. Συνδημιουργός του meteo.gr και ειδικός σε θέματα κλιματικής αλλαγής, πολιτικής προστασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δημήτρης Τσέκερης (Αναπληρωτής Τομεάρχης Ενέργειας)

Μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο της Δανίας. Έχει υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ως μέλος διοικητικών συμβουλίων ενεργειακών οργανισμών.

Πένυ Αντωνίου (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Συγκοινωνιολόγος μηχανικός με εξειδίκευση στη βιώσιμη κινητικότητα, την κλιματική ουδετερότητα και τα ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής ανάπτυξης.

Τομέας Υποδομών και Μεταφορών

Νίκος Τρίαντος (Τομεάρχης)

Ηλεκτρολόγος μηχανικός και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Κέρκυρας με πολυετή παρουσία στα τεχνικά ζητήματα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Δημήτρης Δημητρίου (Αναπληρωτής Τομεάρχης Μεταφορών)

Καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στις μεταφορές, τις υποδομές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τομέας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Μανώλης Πλειώνης (Τομεάρχης)

Καθηγητής Φυσικής του ΑΠΘ και πρώην πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Διακεκριμένος επιστήμονας με διεθνή αναγνώριση στον χώρο της κοσμολογίας και της κλιματικής έρευνας.

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Βανέσσα Κατσαρδή (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Επίκουρη καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με εξειδίκευση στην κυματική ενέργεια και τις υπεράκτιες ενεργειακές υποδομές.

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής



Ζαχαρούλα Τσιριγώτη (Τομεάρχης)

Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, με 37 χρόνια υπηρεσίας και καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του μεταναστευτικού και των διεθνών συνεργασιών της ΕΛ.ΑΣ.

Φανή Γιωτάκη (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Δικηγόρος με εξειδίκευση στο τραπεζικό, εταιρικό και επενδυτικό δίκαιο, με ενεργή παρουσία σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταναστευτικής πολιτικής.

Ψηφιακή Κυριαρχία

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής

Γραμματή Πάντζιου (Τομεάρχης)

Καθηγήτρια Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και πρώην αντιπρύτανις. Έχει διατελέσει μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και διαθέτει σημαντικό ερευνητικό έργο στους αλγορίθμους και την κυβερνοασφάλεια.

Δημήτρης Νταφόπουλος (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Three Cents και της εταιρείας κυβερνοασφάλειας MottaSec, με ισχυρή παρουσία στους τομείς της καινοτομίας και των εξαγωγών.

Ισχυρή Ελλάδα - Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής

Χάρης Τζήμητρας (Τομεάρχης)

Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη (PRIO) και ειδικός στα ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου, διεθνούς δικαίου και γεωπολιτικής.

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Ζωρζέττα Λάλη (Αναπληρώτρια Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων)

Πρώην ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πολυετή θητεία σε κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις ευθύνης.

Παυσανίας Παπαγεωργίου (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Νομικός και πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκά ζητήματα, με θητεία σε θέσεις ευθύνης της δημόσιας διοίκησης.

Τομέας Άμυνας

Χρήστος Χριστοδούλου (Τομεάρχης)

Πτέραρχος ε.α. και πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες της Πολεμικής Αεροπορίας και θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες στον χώρο της εθνικής άμυνας.

Κατερίνα Μπέρδου (Αναπληρώτρια Τομεάρχης)

Δικηγόρος από την Αλεξανδρούπολη με έντονη παρουσία σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και δημόσιου ενδιαφέροντος στην ακριτική Θράκη.

Τομέας Προστασίας του Πολίτη

Μαρίνος Σκανδάμης (Τομεάρχης)

Δικηγόρος, διδάκτωρ Νομικής και πρώην γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Η ένταξή του στο νέο σχήμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία καθώς προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Αντώνης Σαουλίδης (Αναπληρωτής Τομεάρχης)

Δικηγόρος με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας και ασφάλειας.