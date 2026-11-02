Ανακοινώθηκαν τα νέα στελέχη από την επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ -Τα πρόσωπα - iefimerida.gr

Τα νέα μέλη Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει την διεύρυνση με τα δημοσκοπικά ευρήματα τις τελευταίες εβδομάδες να δείχνουν ελαφρώς ανοδική τάση, κλείνοντας την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Τα στελέχη που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ λίγους μήνες πριν τις εκλογές είναι τα εξής: